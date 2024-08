La empresa peruana de consumo masivo Alicorp aprobó la compra de Refinería del Espino, compañía que también forma parte de Grupo Romero, luego de recibir el informe técnico de JP Morgan, entidad externa contratada para la elaboración del informe de evaluación y análisis para esta transacción. De acuerdo al Hecho de Importancia elevado a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), el acuerdo se realizó con el voto favorable de todos los miembros del Comité Especial creado por sesión de Directorio en junio de 2023.

Además de la aprobación de esta adquisición, entre los acuerdos se delegó a Álvaro Correa Malachowski y Luis Estrada Rondón, para que puedan negociar, celebrar, otorgar, suscribir, modificar, emitir y entregar todos los documentos que resulten necesarios para llevar a cabo las adquisiciones aprobadas.

Fue en julio del año pasado que Alicorp manifestó su interés de comprar a Refinería del Espino, matriz y propietaria del 100% de las acciones de las empresas Industrias del Espino e Industria de Grasas y Aceites (del Grupo Palmas), así como la realización de un due diligence respecto de dichas sociedades.

En ese entonces, se acordó delegar al directorio y al comité especial integrado por cuatro directores de Alicorp, que no están vinculados a Refinería del Espino ni a la transacción, “para que adopte los acuerdos que resulten necesarios o convenientes para la sociedad con relación a la potencial adquisición”.

En junio de este año, las Juntas Generales de Accionistas de Refinería del Espino y Palmas del Espino aprobaron el proyecto de escisión de ambas empresas. Así, Refinería del Espino segregaría un bloque patrimonial compuesto por acciones de su titularidad emitidas por Industrias de Tulumayo, Palmas de Shanusi, Islandia Energy y Palmas del Amazonas, transfiriéndolas a Palmas del Espino.

Alicorp obtiene préstamo sindicado

Cabe precisar que ayer por la tarde, Alicorp informó de la suscripción de un contrato de préstamo sindicado por hasta US$ 320 millones mediante la participación de BOFA Securities, Inc., Goldman Sachs Banks USA, JPMorgan Chase Bank, N.A., y BBVA Securities Inc. como “Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners” y un grupo de bancos como prestamistas.

El préstamo consta de dos tramos: un primero en una línea comprometida a tres años por US$ 120 millones y un segundo por la suma de US$ 200 millones a cinco años.

