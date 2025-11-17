Wall Street cerró la jornada del lunes 17 de noviembre en rojo, mientras que el Dow Jones bajó un 1.18% debido a la volatilidad y a las ventas en el sector tecnológico.

Tras finalizar la jornada, los otros indicadores principales, S&P 500 y Nasdaq, también descendieron un 0.92% y 0.84% respectivamente.

La volatilidad en el mercado bursátil aumentó cerca de un 13%, según mediciones del índice VIX, el cual funciona como un medidor del “temor inversor” en la bolsa.

LEA TAMBIÉN: Wall Street tiene su peor sesión por dudas sobre posible reducción a las tasas de interés

Cabe recordar que la semana pasada, el Dow Jones y el S&P 500 lograron pequeñas ganancias, mientras que el Nasdaq sufrió pérdidas, influenciados por la expectativa de que la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés y no recortarlas en diciembre, como se esperaba en el mercado.

Algunos presidentes regionales de la Reserva Federal rechazaron un nuevo recorte de tasas por temor a una recuperación de la inflación, mientras que otros miembros del Banco Central se encuentran preocupados por el debilitamiento del mercado laboral en los últimos meses.

Tras haber concluido el cierre más largo del Gobierno estadounidense, esta semana los inversores esperan la publicación aplazada del informe de empleo de septiembre y las actas de la última reunión de la Fed ocurrida en octubre.​

Por su parte, las grandes empresas tecnológicas, en especial aquellas vinculadas a la inteligencia artificial (IA), continúan bajo observación, en medio de incertidumbre sobre la sostenibilidad de su crecimiento y la posible formación de una burbuja.​

Nvidia, líder en inteligencia artificial, presentará sus resultados trimestrales el miércoles 19 de noviembre. Sin embargo, sus acciones cayeron un 1.9% debido al nerviosismo sobre los pronósticos de negocio que ofrecerá.​

Por otro lado, Alphabet subió un 3% luego de que el conglomerado Berkshire Hathaway, dirigido por Warren Buffett, anunció una significativa compra de acciones, interpretada como un voto de confianza por los analistas.

Elaborado con información de EFE.