Wall Street cierra en rojo en jornada marcada por volatilidad y ventas del sector tecnológico. Foto: The New York Stock Exchange.
Redacción Gestión
debido a la volatilidad y a las ventas en el sector tecnológico.

Tras finalizar la jornada, los otros indicadores principales, S&P 500 y Nasdaq, también descendieron un 0.92% y 0.84% respectivamente.

el cual funciona como un medidor del “temor inversor” en la bolsa.

Cabe recordar que la semana pasada, , influenciados por la expectativa de que la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés y no recortarlas en diciembre, como se esperaba en el mercado.

mientras que otros miembros del Banco Central se encuentran preocupados por el debilitamiento del mercado laboral en los últimos meses.

Tras haber concluido el cierre más largo del Gobierno estadounidense, esta semana l

Por su parte, las grandes empresas tecnológicas, en especial aquellas vinculadas a la inteligencia artificial (IA), continúan bajo observación, en medio de incertidumbre sobre la sostenibilidad de su crecimiento y la posible formación de una burbuja.​

Nvidia, líder en inteligencia artificial, presentará sus resultados trimestrales el miércoles 19 de noviembre. Sin embargo, sus acciones cayeron un 1.9% debido al nerviosismo sobre los pronósticos de negocio que ofrecerá.​

Por otro lado, Alphabet subió un 3% luego de que el conglomerado Berkshire Hathaway, dirigido por Warren Buffett, anunció una significativa compra de acciones, interpretada como un voto de confianza por los analistas.

Elaborado con información de EFE.

La volatilidad en el mercado bursátil aumentó cerca de un 13%, según mediciones del índice VIX. Foto: EFE

