En Estados Unidos, el Seguro Social funciona como una base clave de protección económica para la población, con especial impacto en jubilados, personas con discapacidad y hogares con bajos ingresos. Dentro de este sistema, el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) se dirige específicamente a quienes cuentan con recursos muy limitados, con el fin de brindarles un apoyo monetario adicional que alivie su situación. Cada mes, millones de beneficiarios están pendientes de estos depósitos porque suelen destinarlos a gastos esenciales, y la incertidumbre reciente sobre fechas y ajustes en los pagos ha aumentado la tensión y expectativa en torno a cada calendario de cobro.

Con el cierre de 2025 y el comienzo de 2026 a la vuelta de la esquina, muchos se preguntan: ¿cuándo recibiré mi pago del SSI? A continuación, te cuento todo lo que necesitas saber sobre las fechas confirmadas, los cambios por los ajustes al costo de vida (COLA) y algunos detalles importantes sobre cómo mantenerse al tanto de tus pagos.

Personas con discapacidad pueden aplicar al Seguro Social para obtener el pago mensual del SSI (Foto: Freepik)

FECHAS DE PAGO PARA DICIEMBRE DE 2025

Si eres beneficiario del SSI, ya sabes que tus pagos se realizan el primer día hábil de cada mes, o bien, se adelantan cuando ese día coincide con un fin de semana o feriado. Así, en diciembre de 2025, los pagos se organizarán de la siguiente manera:

1 de diciembre de 2025: El pago regular para los beneficiarios del SSI, el cual ya se produjo

31 de diciembre de 2025: El pago correspondiente a enero de 2026. Este pago será adelantado debido a que el 1 de ese mes es feriado de Año Nuevo.

Este adelanto es crucial para que los beneficiarios puedan cubrir sus necesidades durante el inicio del nuevo año sin tener que esperar al primer día hábil de enero, lo cual podría causar inconvenientes, especialmente durante una época tan festiva.

PRIMER PAGO DE 2026: ANTICIPOS Y AJUSTES

El año 2026 comienza con cambios importantes, sobre todo por los ajustes anuales que se realizan para el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), los cuales están basados en el aumento del costo de vida (COLA). Para el próximo año, este ajuste será de un 2.8%, lo que impactará directamente en los montos que recibirán los beneficiarios.

Para el pago de enero de 2026, las fechas se distribuyen así:

2 de enero de 2026: Pago adelantado para los beneficiarios del SSI que reciben sus pagos desde antes de mayo de 1997. El 3, día habitual, cae sábado.

¿CÓMO AFECTARÁ EL COLA 2026 A TU PAGO?

Este incremento en el costo de vida no solo es relevante para quienes reciben el Seguro Social tradicional, sino también para los beneficiarios del SSI. A partir de enero de 2026, verás un pequeño aumento en tus pagos, lo cual es una excelente noticia, especialmente considerando la inflación y el aumento de precios que hemos visto en los últimos años.

Los nuevos montos aproximados serán los siguientes:

SSI individual: El pago mensual máximo será de máximo US$994

SSI para parejas: El pago mensual máximo será de US$1,491.

Es importante que los beneficiarios estén atentos, ya que los montos revisados serán visibles en su cuenta de my Social Security y recibirán una notificación por correo postal.

¿QUÉ PASA SI EL DÍA DE PAGO ES UN FERIADO O FIN DE SEMANA?

Uno de los aspectos que la Administración del Seguro Social (SSA) recalca es que, si tu pago cae en un feriado o fin de semana, el depósito se realizará en el día hábil inmediatamente anterior. Esto se aplica tanto en diciembre de 2025 como en los primeros meses de 2026.

Este mecanismo asegura que no tengas que esperar hasta el día siguiente laboral para recibir tu beneficio, lo que puede ser un alivio en fechas de alta demanda bancaria como las que suelen ocurrir a fin de año.

Ingreso a una oficina de la Administración del Seguro Social en Miami Gardens, Florida (Foto: Google Maps)

¿QUÉ HACER SI NO RECIBES TU PAGO?

Es posible que, por error o problema técnico, tu pago no se acredite el día correspondiente. En este caso, lo primero es verificar tu cuenta de my Social Security para confirmar si el depósito se realizó correctamente. Si aún tienes dudas o si el depósito no se ha efectuado, puedes seguir estos pasos:

Revisar tus datos bancarios: Asegúrate de que la información esté actualizada. Si cambiaste de banco o tu cuenta sufrió algún cambio, es fundamental que lo notifiques a la SSA. Llamar a la SSA: Puedes comunicarte con la Administración del Seguro Social a través del número 1-800-772-1213 para resolver cualquier inconveniente relacionado con tu pago. Actualizar los datos desde la web: También puedes hacer estos ajustes directamente en tu cuenta de my Social Security, lo que es una opción rápida y efectiva.

A lo largo de este proceso, es crucial que mantengas tus datos bancarios actualizados para evitar demoras en los pagos. Si cambiaste de cuenta bancaria o de entidad financiera, lo mejor es realizar los cambios lo antes posible para evitar contratiempos, especialmente en épocas de alta demanda.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL AUMENTO DEL COLA?

Este tipo de ajuste es fundamental para los beneficiarios, ya que ayuda a mitigar el impacto de la inflación. En un contexto donde los precios de bienes y servicios no dejan de subir, el aumento por COLA asegura que el poder adquisitivo de los beneficiarios no se vea afectado. A pesar de que el 2.8% pueda parecer pequeño, es un alivio importante cuando se considera el aumento general de costos en la vida diaria.

El primer pago del Seguro Social del 2026 se realizará antes de acabar el 2025 (Foto: Freepik)

FECHAS CLAVE Y PRÓXIMOS PAGOS

Aquí te dejo un resumen de las fechas más importantes para los pagos del SSI en diciembre de 2025 y enero de 2026: