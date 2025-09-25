Amazon ha alcanzado un acuerdo histórico de US$ 2,500 millones con el regulador estadounidense, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), que le acusaba de engañar a los clientes para que se inscribieran en Prime y dificultarles la cancelación.

La empresa de Seattle pagará US$ 1,000 millones en multas civiles, la multa más grande en la historia de la agencia conocida como la FTC, y US$ 1,500 millones se pagarán a los consumidores que fueron inscritos involuntariamente en Prime o que fueron disuadidos de cancelar sus suscripciones, informó la agencia el jueves.

La demanda de la FTC, presentada ante un tribunal federal de Seattle, alega que Amazon engañó a sabiendas a los consumidores para que se registraran en el servicio Prime, con una tarifa de US$ 139 al año, durante el proceso de pago.

El acuerdo representa una de las mayores recuperaciones financieras de la FTC en un caso de protección al consumidor.

El caso se centra en dos acusaciones principales: que Amazon registró a los clientes sin su consentimiento explícito mediante procesos de pago confusos, y que creó un sistema de cancelación deliberadamente complejo, apodado internamente “Ilíada”, en honor a la epopeya de Homero sobre la larga y ardua Guerra de Troya.

La FTC afirma que el proceso de pago de Amazon obliga a los clientes a navegar por interfaces confusas donde, para rechazar la membresía Prime, era necesario encontrar enlaces pequeños y discretos, mientras que para registrarse en el servicio se utilizaban botones prominentes.

También asegura que información crucial sobre el precio y la renovación automática de Prime a menudo se ocultaba o se divulgaba en letra pequeña.

En virtud del acuerdo, Amazon deberá reformar sus procesos de inscripción y cancelación de Prime, incluyendo opciones claras de rechazo y simplificación de los procedimientos de cancelación.

Tendrá igualmente que implementar nuevos requisitos de divulgación antes de cobrar a los consumidores.

El tribunal ya había dictaminado la semana pasada que las suscripciones de Amazon Prime están sujetas a las leyes de protección al consumidor y que Amazon obtuvo la información de facturación de los consumidores antes de divulgar completamente los términos de la suscripción.

En la propuesta de acuerdo, presentada antes del tercer día de testimonios en el tribunal de Seattle, la empresa no admite ni niega haber actuado mal.

El caso forma parte de una serie de demandas interpuestas en los últimos años, tanto por republicanos como por demócratas, en un esfuerzo para frenar el poder de los gigantes tecnológicos estadounidenses.

Con información de AP y AFP