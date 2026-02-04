La marca internacional de moda de origen argentino La Martina, vinculada a la práctica del polo (deporte ecuestre), abrió una boutique en el centro comercial Jockey Plaza, en Lima, como parte de su estrategia de expansión en el mercado peruano. La operación del local está a cargo de Falabella.

“Esta nueva boutique representa un paso natural en la evolución de La Martina en el mercado peruano. Nos permite ofrecer una experiencia de compra más completa y especializada”, comentó Alex Zimmernann, country manager del Grupo Falabella en Perú y gerente general de Falabella Retail Perú.

La apertura representa el primer formato de tienda especializada de la marca en el país. Hasta ahora, La Martina tenía presencia a través de tiendas por departamento y canales digitales de Falabella.

Según Falabella, el formato busca consolidar la presencia de marcas internacionales mediante tiendas dedicadas y ubicaciones estratégicas. El Jockey Plaza fue elegido por su perfil comercial y concentración de marcas del segmento premium.

La nueva tienda está enfocada principalmente en moda masculina, con prendas de vestir, calzado y accesorios. La oferta incluye también una línea femenina en una etapa inicial.

¿Qué es La Martina, la marca que ingresa al Jockey Plaza?

La Martina es una marca argentina de moda y equipamiento vinculado al polo. La marca fue creada en Buenos Aires a mediados de la década de 1980 (1984–1986, según distintas fuentes) por el argentino Lando Simonetti, tras su regreso de Estados Unidos, inicialmente como fabricante de productos técnicos de polo: botas, monturas, cascos y accesorios para jugadores.

La primera tienda, “La Casona”, abre en Buenos Aires en 1985 y presenta al mundo un estilo de indumentaria inspirado en el auténtico look de los clubes y canchas de polo.

La ropa (camisas, polos, remeras) llega unos 10 años después, cuando comienza a vestir a su propio equipo de alta competencia en la década de 1990. Luego, otros equipos solicitan las prendas y la Federación Internacional de Polo (FIP) la nombra proveedor oficial de los Mundiale de Polo.

En 2023, La Martina anunció un plan global a 10 años para relanzar la marca, con foco en tres grandes mercados: India, China y Brasil.

El plan de expansión de La Martina al 2028

De acuerdo con información de Fashion Network, La Martina anunció el año pasado un plan de expansión minorista 2025-2028, buscando abrir 10 nuevas tiendas en Centroamérica, 15 tiendas adicionales en China, y unas 30 aperturas en EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

En Sudamérica, actualmente tienen unas 40 tiendas. En tanto, en India, operan 14 tiendas monomarca y unas 80 tiendas temporales.

Según El Cronista, en 2023, la compañía había anunciado un plan global a 10 años para relanzar la marca, con foco en tres grandes mercados: India, China y Brasil.

En detalle, firmó acuerdos con Reliance Industries Limited para India, que incluyen tiendas monomarca y más de 60 puntos de venta, con la apertura prevista de nuevas tiendas insignia. Asimismo, con el grupo chino Diancheng, planeaba abrir alrededor de 15 tiendas monomarca en ciudades como Pekín y Shanghái entre 2023 y 2024; y tenía un plan de expansión en Brasil que contemplaba 12 franquicias, tres tiendas propias y cerca de 550 puntos mayoristas, con una inversión superior a 15 millones de euros.

DATOS CLAVES: