Su primera tienda estuvo en Jesús María, iniciando con un stand en una galería y una inversión de alrededor de US$ 1,000. (Foto: Tizza)
Sandra Reyes
En un mercado de carteras cada vez más competitivo, dominado por marcas internacionales y por la rápida rotación de tendencias, la firma peruana Tizza, con 25 años en el mercado ya tiene una presencia de 27 tiendas a nivel nacional, entre locales propios y franquiciados, y ahora se alista para dar su salto al extranjero, ¿cómo lo lograrán y a qué destinos apuntan?

