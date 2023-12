Jonny Chamayo, CEO de Be Sifrah, señaló que la compañía terminará el año con 23 nuevas tiendas, considerando las últimas aperturas en La Molina y Trujillo. Así, alcanzará las 63 ubicaciones en total y sus ventas reportarán un avance de 65% frente al 2022.

“Estamos creciendo a pesar de la situación económica y de la convulsión social (de inicios del año) porque nos hemos expandido”, comentó a Gestión, tras referir que los establecimientos de la cadena hoy se encuentran principalmente en ciudades de la costa.

Para el 2024, el ejecutivo adelantó que continuarán ampliando la presencia nacional de Be Sifrah con 20 locales más y una inversión de US$ 2 millones. En ese despliegue, la empresa de bisutería, carteras y complementos de moda pone la mira especialmente en Cajamarca, Puno, Ayacucho y Tacna, donde aún no tiene locales.

Para concretar tal expansión, destacó que las condiciones de acceso a los malls vienen mejorando a partir del reconocimiento que la cadena está ganando. Sin embargo, afirmó que la expansión incluye, además, ubicaciones con puerta a calle.

Con las tiendas del próximo año, estimó un avance de 30% en ventas, mostrando así una postura conservadora ante el panorama económico y otros factores de riesgo.

Suministro y rubros

En el suministro de los productos de Be Sifrah, Chamayo refirió que la participación de proveedores nacionales viene creciendo. Así, ahora representa el 25% del surtido de la cadena y la tasa irá al alza. En el inicio de la operación, el 2016, todo el inventario era importado.

La empresa tiene como principal línea a la bisutería y además comercializa carteras, accesorios para el cabello y otros. Si bien por ahora no prevé entrar al negocio de indumentaria, la incursión este rubro tampoco está descartada.

No obstante, Chamayo precisó que el 2024 el foco estará en fortalecer sus actuales líneas.

Hacia el exterior

Para el 2024, la operación de Be Sifrah habrá llegado a los siete años y alcanzará las 83 tiendas en el Perú. Así, ¿será el momento para su internacionalización? Al respecto, Chamayo reveló que ya están planificando la expansión de la cadena en América Latina.

“Inicialmente iríamos por países de nuestra región debido a que tenemos patrones similares a nivel cultural y de comportamiento”, anoto.

Así, explicó que el 2024 iniciarán los estudios de mercado para seleccionar los nuevos territorios y avanzarán con los registros de marca para concretar su internacionalización desde el 2025.

EN CORTO

Omnicanalidad. En la actualidad, Be Sifrah ya opera un canal online y sus tiendas físicas actúan a su vez como puntos de recojo de las ventas digitales. Sin embargo, alista un plan de omnicanalidad para el 2024, apuntando a ampliar esta red de despacho a ciudades en las cuales la empresa no tiene presencia con locales propios.

CLAVES

Formatos. Be Sifrah opera principalmente con tiendas de 50 m2 a 80 m2, pero se adapta a los espacios que dispongan los centros comerciales.

Targets. Las clientas de Be Sifrah son mujeres de 18 a 35 años, pero la marca se enfoca de manera trasversal a todo el segmento femenino.

Digital. Ventas por internet representan entre 3% y 5% del total para la empresa de bisutería, carteras y accesorios.

