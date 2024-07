El megapuerto de Chancay, cuyas operaciones arrancarán en noviembre próximo, invierte hasta US$ 250 millones en tecnología de punta con la finalidad de convertirse en el primer Smart Port (Puerto Inteligente) del Pacífico Sur, según un informe de Capechi Trade, la revista de la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi).

“En la compra de equipos y sistemas tecnológicos que implementará el megapuerto de Chancay, Cosco Shipping ha destinado entre US$ 200 millones y US$ 250 millones, que forman parte de los US$ 1,300 millones que ha significado la inversión en la primera etapa del puerto”, señala.

“Tecnología de punta que convertirá al megapuerto de Chancay en el primer Smart Port del Pacífico Sur, lo cual empezó a evidenciarse luego de la llegada, el 14 de junio último, del primer barco proveniente de China con cinco grúas de patio y una segunda nave, el 27 de junio, con las primeras dos grúas pórtico que formarán parte de sus instalaciones”, agrega.

De acuerdo al informe, la tecnología que se implementará revolucionará las operaciones logísticas en Sudamérica y significará eficiencia en el transporte marítimo del país y la región, estableciendo nuevos estándares en la industria portuaria de América del Sur.

El gerente de operaciones de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, Carlos Ortiz, explicó a Capechi Trade que tanto las grúas de patio como las grúas pórtico para contenedores (que realizarán la descarga y embarque de contenedores desde el barco al muelle y del muelle al barco) son 100% automatizadas, es decir, operarán sin intervención de personal a bordo siguiendo los parámetros del sistema operativo del terminal.

Sostuvo que de esta manera se elimina el riesgo de accidentes y se garantiza 24 horas efectivas de trabajo continuo, lo que va a permitir buenos indicadores de productividad y movimiento de carga en las operaciones importación y exportación.

“Mientras la permanencia de un barco en otros terminales toma 16 horas en promedio (para un servicio de 2,000 movimientos de contenedores), en el megapuerto de Chancay solo se requerirá de 8 o 10 horas. Esto posibilitará la reducción de costos logísticos en al menos un 20%”, estimó.

A su turno, el director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Carlos Aquino, señaló que “sin duda las nuevas tecnologías harán más rápidas y seguras las operaciones, lo que se traducirá en menor costo y mayor competitividad”.

“Todo esto, más la reducción en la distancia de Chancay a Asia por la ruta directa, implica menos tiempo y otra vez menores costos y mayor competitividad, no solo para los bienes que ya se exportan, sino para nuevos productos”, agregó.

Proveedoras chinas

Según Capechi Trade, para incorporar tecnología de última generación, Cosco Shipping Ports Chancay Perú firmó contrato con empresas chinas proveedoras de estos equipos, como Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company (ZPMC) que lo abastecerá de 15 grúas de patio, seis grúas pórtico para el muelle de contenedores y seis grúas para los muelles multipropósito.

Todas estas maquinarias son montadas sobre rieles, lo que significa que su desplazamiento es exacto, sin riesgo de descarrilar como puede suceder con las montadas sobre ruedas.

Tanto las grúas de patio como las grúas pórtico para contenedores (de los muelles tres y cuatro) serán 100% automatizadas, mientras que las grúas para muelles multipropósito (carga a granel, rodante) tendrán operador a bordo.

Mientras que la compañía Nezha de China, suministrará el sistema operativo portuario que estará ligado a todos los dispositivos de conectividad que va a tener el terminal a través de una big data y estarán soportados en su red privada de 5G.

Carlos Ortiz explicó que esta red es provista por Claro y les permitirá tener más ancho de banda para conectar más equipos, minimizando así caídas del sistema.

La instalación de la tecnología 5G facilita el internet de las cosas o que los equipos se comuniquen entre sí, así como el reconocimiento facial que permita identificar a trabajadores o usuarios, haciendo operaciones más rápidas y seguras.

Los avances tecnológicos estarán presentes en todas las instalaciones del megapuerto de Chancay, pues habrá vehículos inteligentes (40 en total) que recibirán el contenedor del muelle y lo trasladarán al patio de contenedores, además en el muelle multipropósito se utilizarán cámaras y código QR para un mejor control de la descarga de carga rodante, entre otros.

Los vehículos y las grúas (de patio y muelles) funcionan con energía eléctrica, lo que significa que serán amigables con el medio ambiente.