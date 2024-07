Según el World Container Index (Índice Mundial de Contenedores) de Drewry, hace un año, el flete de transporte para un contenedor de 40 pies se encontraba en torno a los US$1,500, y si bien en enero de este año subió a cerca de US$4,000, en febrero retornó a los US$2,700.

Esa tendencia de caída se mantuvo hasta abril, y Drewry proyectaba una disminución interanual del 33% en los fletes marítimos para el 2024. En tanto la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyectaba un retorno de las tarifas precovid (inferiores a US$2,000 por contenedor), para este año; entre otros factores, por la normalización esperada del tránsito de buques por el Canal de Panamá.

Fletes cuatro veces mayores

Sin embargo, a pesar de esas perspectivas optimistas, ComexPeru advierte que los fletes marítimos a nivel internacional, y que también afectan al Perú, han registrado un aumento constante desde principios de mayo hasta el presente mes.

Este 11 de julio, detalló, el World Container Index reportó un valor promedio de US$ 5,901por contenedor, cuatro veces el valor registrado en la misma semana del año anterior (US$ 1,488) y un aumento del 315% en comparación con el valor promedio de 2019 (US$ 1,420), en base a cifras de Drewry.

¿Qué explica ahora el alza de fletes?

Según el análisis de expertos internacionales que recoge ComexPerú en un informe del tema, el aumento de estas tarifas se explicaría por dos factores. El primero: los desvíos de las rutas comerciales desde Asia a Europa, que normalmente suelen navegar a través del estrecho de Ormuz y el canal de Suez.

Eso, refiere, ha provocado un efecto de amontonamiento de buques y congestión en puertos clave de Asia en los últimos meses. Por ejemplo, en Singapur, algunos buques pueden esperar hasta una semana para atracar, una situación casi inédita en la región.

El segundo factor se relaciona con un posible aumento de la demanda, que no estaba previsto para este año. Importadores de Europa y América del Norte han acelerado sus pedidos como medida preventiva ante el riesgo de escasez de espacio (en los buques), debido a la congestión portuaria prevista para la temporada alta (septiembre-octubre).

Esto, concluye, ha llevado a las empresas a presionar para embarcar carga más temprano y evitar mayores costos, lo cual paradójicamente está elevando las tarifas, si bien indica que este factor aún es un tema de discusión entre analistas de la industria marítima.

Impacto en Perú

Más allá de esa discusión, el citado gremio advierte que esta situación de congestión portuaria en Asia está afectando al comercio exterior peruano, pues las tarifas spot (no pactadas en contratos de largo plazo), están aumentando rápidamente.

Así, detalla que se han visto solicitudes individuales de líneas navieras para el transporte de mercancías desde puertos base en China hacia el Callao, que bordean los US$8,000 para contenedor de 40 pies, un aumento de 220% frente a los US$2,500 para esa misma ruta en enero pasado.

Sin embargo, ComexPerú dio a entender que la tendencia alcista aún no ha terminado, pues indicó que las proyecciones son que octubre (temporada alta) será un mes crítico para el transporte marítimo internacional, y que recién en ese mes se espera se estabilicen estos precios.

Midagri: Chancay bajará fletes

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero, indicó a Gestión que la entrada en operación del puerto de Chancay será clave para el Perú, pues se espera que reduzca los fletes para mercancía fresca.

Refirió que si hoy un flete para mercancía fresca (del Perú al Asia) puede costar US$6,000 (por contenedor promedio), y el de congelado (para el embarque de perecibles) es de US$8,000, con la entrada en operación de Chancay, esa tarifa se podría reducir en 30%.

“Así es (se espera rebaja de fletes) del 30%, lo que significa US$2,000 menos (por contenedor), lo que significa que, si embarcas 20,000 toneladas (de carga congelada) resulta US$0.10 por kilo en flete menos, es una reducción importante”, apuntó.

Gremios no tan optimistas

Cristian Calderón, director del Consejo de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional (Conudfi), no cree que, a la entrada en operación del puerto de Chancay (a fin de año) se vaya a traducir en una reducción inmediata en los fletes de transporte marítimo.

El especialista estimó que el impacto de Chancay en el transporte marítimo internacional (de convertirse el Perú en un hub portuario a nivel regional) se podría ver todavía en un lapso de diez años, pues hoy el tráfico marítimo hacia el Perú no tiene mayor influencia en esa industria.

Sobrecostos se mantienen

Por lo pronto, Calderón advirtió que, en efecto, se aprecian ya alzas en esas tarifas en las rutas del Callao al Asia, y que a ello se añaden los sobrecostos que hoy existen para embarcar por ese puerto nacional, entre los que citó por ejemplo el cierre de almacenes extraportuarios por parte de la Municipalidad Provincial del Callao.

Juan Carlos León, miembro de Conudfi, indicó que otros sobrecostos lo constituye el hecho que no se ha resuelto la congestión de camiones que hacen cola durante varias horas al día, intentando dejar o recoger su carga al puerto del Callao.

Refirió que hasta ahora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no logra ponerse de acuerdo con el Ministerio del Interior, para la renovación de un convenio que permitía el control del tráfico camionero y la seguridad para la mercancía en las rutas al puerto, con apoyo policial.

