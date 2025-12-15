El ascenso de los oficiales generales de la PNP es otorgado por el presidente de la República, previa propuesta del Ministerio del Interior. | Foto: Andina
El ascenso de los oficiales generales de la PNP es otorgado por el presidente de la República, previa propuesta del Ministerio del Interior.
El Gobierno formalizó el Cuadro de Mérito del Proceso de Ascenso por Concurso al grado de teniente general de la Policía Nacional del Perú (PNP), correspondiente al año 2025 – Promoción 2026, mediante norma publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

La oficializa la relación de oficiales generales que alcanzaron los más altos puntajes en el proceso de evaluación, conforme a la propuesta elevada por la Junta Selectora el pasado 12 de diciembre.

El procedimiento se sustenta en lo dispuesto por la Constitución Política del Perú y la Ley N.° 31873, que regula los procesos de ascenso del personal policial.

El ascenso de los oficiales generales de la PNP es otorgado por el presidente de la República, previa propuesta del Ministerio del Interior, garantizando que el proceso se realice bajo criterios de mérito, legalidad y transparencia. La resolución suprema fue refrendada por el titular del sector Interior, Vicente Tiburcio.

Con esta medida, el Ejecutivo culmina una etapa clave del proceso de ascensos institucionales, fortaleciendo la línea de mando y la carrera policial dentro de la Policía Nacional del Perú.

Ascensos al grado de general de armas y de servicios

De manera complementaria, el Gobierno publicó la , que formaliza el Cuadro de Mérito del Proceso de Ascenso por Concurso al grado de general de armas y de servicios, incluyendo a oficiales de las especialidades de abogados y médicos, correspondiente al año 2025 – Promoción 2026.

Esta resolución reconoce a los oficiales que superaron el proceso de evaluación establecido por las juntas selectoras, reafirmando el derecho al ascenso del personal policial conforme a la normativa vigente y consolidando la meritocracia dentro de la institución policial.

