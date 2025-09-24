El ministro de Educación, Morgan Quero, salió en defensa del titular de Justicia, Juan José Santiváñez, quien afronta una moción de censura en el Congreso de la República.

En diálogo con Canal N, consideró que los recientes audios difundidos en la prensa, que involucran tanto a Santiváñez como al premier, Eduardo Arana, se tratan de un “refrito”, por lo que pidió evitar que se utilicen estas situaciones como herramientas de confrontación política.

“Sí hay una campaña de desinformación. El caso de Santiváñez es un refrito de lo que sucede hace 7 meses atrás, en relación a estos temas de la supuesta intervención que habría tenido. Hay que tener cuidado con eso”, dijo la noche del último martes a Canal N.

En ese sentido, hizo un llamado a los congresistas para que reflexionen y dejen de censurar a los ministros de manera directa, pese a que reconoció que dicha atribución en parte de las funciones de los integrantes del Parlamento.

“Apelo a los congresistas que tienen una perspectiva democrática en dejar de lado estas prácticas de censurar de manera directa a los ministros. Hago esta reflexión”, aseveró.

El titular del Minedu recordó que tanto Santiváñez como Arana ya dieron las explicaciones del caso ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, por lo que consideró que “envés de censurar a los ministros, es momento de trabajar unidos”.

El último domingo, Panorama difundió un audio que revelaría una conversación entre Santiváñez y Arana, que se habría producido en septiembre de 2024, cuando el primero era ministro del Interior y el segundo titular de Justicia.

En este diálogo se habría gestionado favores para Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El diablo’, un expolicía condenado por integrar un brazo armado de la banda criminal ‘Los pulpos’.

LEA TAMBIÉN: Nuevas pruebas de la Fiscalía involucrarían a Santiváñez en audios

DEFIENDE USO DE CAJA CHICA PARA CAMISAS Y CHALECOS

En otro momento, Quero defendió el uso de la caja chica de su despacho para adquirir camisas, chalecos y otros implementos utilizados en actos protocolares. Según indicó, se trata de prendas institucionales destinadas al personal de alta dirección y no de uso personal.

El ministro aseguró que estas compras responden a necesidades operativas urgentes, como la rotación de funcionarios y la participación en actividades oficiales dentro y fuera del Ministerio de Educación.

Frente a ello, rechazó, además, que exista una intención irregular en estas adquisiciones y calificó como una campaña política de desinformación los reportajes que cuestionan el uso de estos fondos.