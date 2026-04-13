De igual manera, recalcaron que estas afectaciones no solo tendrán un impacto en la elección presidencial, sino también en la correspondiente al Senado, por citar un caso. Foto: Andina.
De igual manera, recalcaron que estas afectaciones no solo tendrán un impacto en la elección presidencial, sino también en la correspondiente al Senado, por citar un caso. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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A través de un comunicado, el gremio empresarial manifestó que los problemas sufridos en la instalación de las mesas han impactado severamente en la capacidad ciudadana de ejercer su derecho al voto.

“Es indispensable garantizar que las personas afectadas puedan ejercer su derecho al sufragio. No puede admitirse que una deficiencia operativa derive en la pérdida de un derecho fundamental”, indicaron.

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“Exhortamos a las autoridades competentes a brindar, de manera inmediata, una explicación clara y verificable sobre lo sucedido: qué falló, dónde, por qué y qué medidas se están adoptando para asegurar la continuidad del proceso. La transparencia es clave para resguardar la legitimidad electoral”, sentenciaron.

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