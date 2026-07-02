Con el acta de proclamación expedida hoy por el JEE de Huánuco, los 60 órganos electorales habilitados completaron esta etapa del proceso. (Foto: GEC)
Con el acta de proclamación expedida hoy por el JEE de Huánuco, los 60 órganos electorales habilitados completaron esta etapa del proceso. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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Los Jurados Electorales Especiales (JEE) en todo el país concluyeron este miércoles 1 de julio la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de la Segunda Elección Presidencial,

Los referidos órganos electorales proclamaron sus resultados desde el último jueves 25 de junio en sus respectivas jurisdicciones, etapa que se culminó con la correspondiente acta descentralizada de proclamación emitida hoy por el JEE Huánuco.

Para el efecto, los 60 JEE habilitados para este proceso programaron audiencias públicas en las que dieron a conocer los resultados de esta elección en los ámbitos de su competencia.

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Todas las audiencias fueron transmitidas en vivo a través de las redes sociales de la institución y también pudieron ser visualizadas por la ciudadanía mediante el portal de la entidad electoral ().

Tales actos se realizaron de conformidad con los artículos 316 y 317 de la Ley Orgánica de Elecciones, los cuales establecen que los JEE, luego de recibir los reportes del cómputo al 100 % de las actas contabilizadas por parte de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, levantan el acta de proclamación descentralizada de cómputo de resultados.

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Con el acta de proclamación expedida hoy por el JEE de Huánuco, los 60 órganos electorales habilitados completaron esta etapa del proceso.(Archivo: @photo.gec)
Con el acta de proclamación expedida hoy por el JEE de Huánuco, los 60 órganos electorales habilitados completaron esta etapa del proceso.(Archivo: @photo.gec)

Luego de suscribirse la respectiva acta por el presidente, miembros y secretario del JEE, es publicada en la plataforma electoral del portal electrónico institucional y en el panel del JEE. Asimismo, se notifica por casilla electrónica a los personeros legales de las organizaciones políticas participantes.

De acuerdo con la legislación vigente, habiendo culminado la proclamación descentralizada de resultados de cómputo, ahora corresponderá al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suscribir el acta de proclamación general de resultados de esta elección.

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