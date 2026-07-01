JNJ. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró desierto el concurso público de méritos para la selección y nombramiento del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La decisión de la JNJ de declarar desierta la Convocatoria Nº 001-2026-SN/JNJ - Concurso Público de Méritos para la Selección y Nombramiento del Jefe de la ONPE, fue adoptada a través de la Resolución Nº 414-2026-JNJ, aprobada el 26 de junio pasado.

quien era el único candidato en carrera luego que la segunda postulante, Amparo Ortega Campana, renunció el 23 de junio a continuar con su postulación debido a que se encontraría enfrentando una situación personal de salud.

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En ese sentido, también precisa que Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo fue excluido de dicho concurso “al haberse verificado que el postulante omitió declarar dos procesos judiciales que se encuentran en trámite al momento de su postulación”.

Añade que

Aprobación por unanimidad

Al mismo tiempo, mediante un comunicado, la JNJ dio a conocer que la exclusión de Loyola Escajadillo fue aprobado por la mayoría de dicho colegiado y sin la participación de la presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera Vega ni del miembro Gino Augusto Tomás Ríos Patio, y con los votos en discordia de Germán Alejandro Julio Serkovic González y Rafael Manuel Ruiz Hidalgo.

Como se recuerda, el concurso de mérito para la elección del nuevo jefe de la ONPE fue convocado luego de la renuncia del exjefe de dicho organismo, Piero Corvetto Salinas, ocurrida en abril pasado. Tras la primera etapa de la convocatoria, el 16 de junio pasado la JNJ informó que los dos únicos postulantes aptos para la etapa de la entrevista personal eran Carlos Martín Eulalio LoyolaEscajadillo y Amparo Ortega Campa.

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