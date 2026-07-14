La JNJ realizará este martes la entrevista pública a Carlos Loyola Escajadillo, único candidato habilitado para dirigir la ONPE. Foto: Gob.pe.
La JNJ realizará este martes la entrevista pública a Carlos Loyola Escajadillo, único candidato habilitado para dirigir la ONPE. Foto: Gob.pe.
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Redacción Gestión
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El , con la realización de la entrevista personal pública al único candidato que continúa en carrera, Carlos Loyola Escajadillo.

La diligencia se desarrollará desde las 11:00 a.m. en la sede institucional de la JNJ, en el distrito de San Isidro. En esta etapa, los miembros del pleno evaluarán de manera presencial la trayectoria profesional, la idoneidad del postulante y los resultados obtenidos en las pruebas de confianza antes de emitir la calificación definitiva.

El proceso de selección está a cargo de la . Los puntajes otorgados durante la evaluación serán publicados de forma inmediata en los registros digitales del Boletín Oficial de la Magistratura.

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La JNJ realizará este martes la entrevista pública a Carlos Loyola Escajadillo, único candidato habilitado para dirigir la ONPE. Foto: Andina.
La JNJ realizará este martes la entrevista pública a Carlos Loyola Escajadillo, único candidato habilitado para dirigir la ONPE. Foto: Andina.

En un primer momento, las áreas técnicas de la entidad determinaron apartarlo del concurso por una presunta omisión de información en su declaración jurada de antecedentes. No obstante, el postulante argumentó que la falta de consignación de dos procesos judiciales en trámite fue corregida durante la etapa de tachas.

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Tras evaluar los argumentos expuestos por la defensa del candidato, el pleno de la JNJ resolvió, por mayoría, reincorporarlo al proceso de selección.

La convocatoria quedó con un solo aspirante luego de que Amparo Ortega Campana, quien también había llegado a la etapa final del concurso de méritos, presentara su renuncia irrevocable por motivos de salud. A raíz de ello, la JNJ reprogramó el cronograma del proceso para asegurar la continuidad de las evaluaciones y el respeto al derecho de defensa.

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