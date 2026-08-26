Netflix, Disney+, HBO, YouTube Premium y Prime Video forman parte de la oferta de video streaming, mientras otros servicios digitales como Spotify también compiten por una parte del presupuesto destinado al entretenimiento. Los usuarios, además, alternan entre plataformas según el contenido que buscan.

Mantener cuatro o cinco de estos servicios puede representar un desembolso de entre S/1,200 y S/2,400 al año para un hogar, estimó Jimmy Astocóndor, economista y docente de Pacífico Business School. El cálculo considera tarifas de entre S/25 y S/40 por plataforma y un periodo de 12 meses.

Según la ERESTEL 2025 de Osiptel, las plataformas OTT de contenido (video streaming) fueron utilizadas por el 9% de los peruanos al cierre de 2025. Entre las más utilizadas figuraron Netflix (93.2%), Disney+ (19.9%), HBO (13.2%) y Prime Video (9%).

¿Cuánto cuesta acumular suscripciones?

Este cálculo muestra cómo pequeños pagos mensuales pueden convertirse en un desembolso significativo cuando se acumulan varias plataformas:

Suscripciones activas Gasto mensual Gasto anual 2 S/50-S/80 S/600-S/960 3 S/75-S/120 S/900-S/1,440 4 S/100-S/160 S/1,200-S/1,920 5 S/125-S/200 S/1,500-S/2,400

Estimación con un rango de S/25 a S/40 por servicio, planteado por el economista Jimmy Astocóndor.

Asimismo, el especialista explicó que este tipo de desembolso debería incorporarse dentro del presupuesto destinado al entretenimiento.

El gasto se vuelve menos eficiente cuando se mantienen suscripciones que casi no se utilizan, cuando dos plataformas ofrecen contenidos similares o cuando estos pagos empiezan a desplazar otras prioridades financieras, como el ahorro o el pago de deudas.

¿Cuánto debería destinar un hogar al entretenimiento?

Recomendación de

Jimmy Astocóndor ¿Cómo aplicarla? Parte de un presupuesto general Usa como referencia la regla 50/30/20: 50% para necesidades, 30% para deseos y 20% para ahorro o pago de deudas. Ubica el streaming en “deseos” Las suscripciones forman parte del gasto en entretenimiento, por lo que deben considerarse dentro de este bloque. Establece un límite Como referencia, algunos asesores sugieren destinar entre 5% y 10% del ingreso disponible al entretenimiento en general. Distribuye ese monto Reparte el presupuesto destinado a entretenimiento entre las plataformas que realmente utilizas y te aportan valor. Revisa tus suscripciones Si una plataforma casi no se usa, puedes evaluar mantenerla, alternarla o cancelarla para evitar gastos innecesarios.

¿Por qué se acumulan tantas plataformas?

La variedad de contenidos es uno de los principales motivos por los que los consumidores terminan contratando más de un servicio.

Cristina Quiñones, docente de Postgrado en programas de Consumer Insights de ESAN Graduate School of Business, sostuvo que una de las razones está en lo que denomina “cultura snacking”, lo que se traduce en una preferencia por “poquito de mucho a mucho de poco”.

En lugar de concentrar todo el entretenimiento en una sola plataforma, los consumidores buscan variedad y diferentes opciones para cada estado de ánimo.

Esto hace que una persona pueda contratar una plataforma por una serie específica, mantener otra por sus películas y utilizar una tercera para determinados contenidos. A ello se suma el FOMO (fear of missing out), o temor a perderse aquello que otros están viendo o comentando.

Las redes sociales y los creadores de contenido también pueden reforzar este comportamiento, ya que generan conversación alrededor de determinados programas o producciones, agregó Quiñones.

Como consecuencia, una suscripción puede mantenerse activa incluso cuando no se utiliza con frecuencia, ante la expectativa de que aparezca un contenido que el usuario no quiera perderse.

El contenido pesa más que el precio

Las promociones y descuentos pueden facilitar la contratación de nuevos servicios, pero no son el único factor. Cristina Quiñones explicó que existe una relación entre el precio y el valor que el consumidor percibe.

Cuando una plataforma ofrece un contenido exclusivo o considerado relevante, el usuario puede estar dispuesto a mantener el pago pese a utilizar otros servicios. Por ello, la competencia entre plataformas no se limita a ofrecer tarifas bajas, sino también a mantener una oferta que genere novedad y justifique la permanencia.

¿Cuánto gastas realmente en streaming? Un hogar puede desembolsar más de S/2,000 al año. Foto: Pexels.

En este escenario, la fidelidad tampoco implica permanecer todo el año en una misma plataforma. El consumidor puede cancelar un servicio cuando termina una producción de interés y volver a contratarlo cuando aparece un nuevo contenido que considera atractivo.

El pago automático puede ocultar el desembolso

Otro factor que contribuye a que el desembolso pase desapercibido es la renovación automática.

Astocóndor señaló que, al no requerir una decisión activa cada mes, el cobro automático reduce la posibilidad de que el consumidor reevalúe si realmente necesita mantener determinado servicio. De esta manera, algunas suscripciones pueden continuar por inercia más que por un uso frecuente.

Por ello, recomendó revisar periódicamente las plataformas contratadas y compararlas con el uso que realmente se les da.

¿Mantener, alternar o cancelar?

La alternativa no necesariamente pasa por eliminar todas las plataformas, sino por identificar cuáles generan mayor valor para el hogar.

Entre los criterios que plantea Astocóndor para revisar las suscripciones están la frecuencia de uso, el número de personas que utilizan cada servicio, la existencia de contenido exclusivo y la posibilidad de acceder a contenidos similares mediante otra plataforma ya contratada.

Si la plataforma Evalúa Se utiliza frecuentemente Mantener Tiene contenido exclusivo que realmente consumes Mantener Se utiliza solo por una serie o contenido puntual Evaluar alternarla Tiene contenido similar a otra plataforma Evaluar cancelar una No se utilizó durante el último mes Revisar su continuidad Se mantiene únicamente por inercia Reevaluar

La clave, sostuvo el economista, no está necesariamente en reducir todo el entretenimiento, sino en identificar qué servicios realmente utiliza el hogar y si el valor que ofrecen justifica mantenerlos activos.