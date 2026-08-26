¿Cuánto gastas realmente en streaming? Un hogar puede desembolsar más de S/2,000 al año. Foto: Generada con IA.
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Isabel Aranda
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Una suscripción de streaming puede parecer un pago menor cuando se mira de manera individual. Sin embargo, al acumular varias plataformas, estos desembolsos mensuales pueden convertirse en una parte relevante del presupuesto destinado al entretenimiento.

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