La compañía retomará su expansión desde el 2027 con la apertura de entre una y dos tiendas por año, priorizando un crecimiento selectivo en distritos y ciudades donde aún no tiene presencia. (Foto: Fitpoint Perú)
La compañía retomará su expansión desde el 2027 con la apertura de entre una y dos tiendas por año, priorizando un crecimiento selectivo en distritos y ciudades donde aún no tiene presencia. (Foto: Fitpoint Perú)
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Sandra Reyes
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Fitpoint, la multimarca de origen uruguayo especializada en calzado, indumentaria y accesorios deportivos, se prepara para una nueva etapa de crecimiento en Perú. La marca, operada localmente por Gretel International, ejecutará entre el 2026 y 2027 un plan de expansión con nuevas tiendas, su primera flagship store y el ingreso de nuevas marcas a su portafolio. ¿Qué otros proyectos prepara?

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