El primer semestre del 2026 fue positivo para Fitpoint, con un crecimiento de más del 20% frente al mismo periodo del año anterior. Julio Nakasato, Brand Manager de Fitpoint en Perú indicó que el Mundial tuvo un menor impacto al previsto, la firma espera sostener ese desempeño durante el segundo semestre con apoyo de eventos deportivos, campañas comerciales y su plan de expansión.

La empresa evalúa nuevos locales en centros comerciales como Mall del Sur, Atocongo, Plaza Norte, Mallplaza Comas y Mall Aventura Santa Anita. (Foto: Fitpoint Perú)

Expansión de red de tiendas: abrir entre una y dos por año

La estrategia de expansión de Fitpoint contempla la apertura de entre una y dos tiendas por año desde el 2027, una vez que la compañía concluya durante el 2026 la consolidación de su operación y del nuevo concepto de sus tiendas. El crecimiento será selectivo y estará enfocado en mercados donde la marca aún no tiene presencia. “Queremos seguir creciendo en malls donde todavía no operamos, tanto en Lima como en provincias”, afirmó Julio Nakasato, Brand Manager de Fitpoint en Perú.

En Lima, la empresa evalúa abrir en Mall del Sur, Atocongo, Plaza Norte, Mallplaza Comas y Mall Aventura Santa Anita; en provincias, prioriza Chiclayo para completar su presencia en el norte, además de Ica, y proyecta llegar a Cusco a mediano plazo por su potencial turístico. Las nuevas tiendas tendrán más de 100 m² —la mayor, en Trujillo, alcanza los 160 m²— y demandarán inversiones de entre US$250,000 y US$300,000 por apertura.

La remodelación de la sede del Jockey Plaza, que requirió una inversión cercana a los US$180,000, dio origen a la primera flagship de la marca en el país y servirá como modelo para las futuras renovaciones. (Foto: Fitpoint Perú)

Plan para modernizar tiendas: primera flagship en Jockey Plaza

El relanzamiento de la tienda de Fitpoint en Jockey Plaza marca el inicio de la modernización de la cadena en Perú. La sede, inaugurada en mayo del 2022 y considerada la más importante de la marca por su ubicación, fue convertida en su primera flagship con una inversión cercana a los US$180,000. “Hace tiempo queríamos relanzar la tienda con un formato más moderno, más actual. Y la idea es un poco que todas las demás tiendas poco a poco comiencen a modernizarse también”, señaló Julio Nakasato.

La renovación busca reforzar la presencia de la marca y consolidarla como el “destino runner”, con una propuesta más especializada. El nuevo formato incorpora una distribución tipo boutique, un diseño más iluminado y un escáner de pisada para recomendar zapatillas y plantillas según cada cliente. Tras posicionar este concepto durante el 2026, la empresa prevé extender la modernización al resto de su red, con Salaverry como la siguiente tienda en evaluación.

Nuevas marcas en el portafolio

Fitpoint fortalecerá su portafolio para consolidarse como el único “destino runner” especializado en Perú. Hacia fines del 2026, incorporará dos marcas de reconocimiento mundial bajo un modelo de exclusividad para running y trail. Estas se sumarán a ASICS, Adidas, New Balance, Brooks, Saucony y otras marcas.

La oferta incluye relojes Garmin —de los que es el principal distribuidor en Perú—, geles para corredores, equipamiento de triatlón 2XU y zapatillas con placa de carbono de más de S/1,000, lo que elevó el ticket promedio de S/299 a cerca de S/399. “Somos los únicos de running special actualmente en el mercado. El corredor sí se equipa con lo mejor para una mejor performance”, afirmó el ejecutivo.

Estrategia comercial de crecimiento

El running sigue siendo el principal motor de Fitpoint y concentra entre el 60% y 65% de su facturación, impulsado por la venta de zapatillas técnicas, especialmente modelos con placa de carbono que superan los S/1,000. Le siguen el trail running (10%) y las categorías de tenis y vóley (25%-30%), mientras que training mantiene una participación menor. “El negocio más importante es el negocio de zapatillas”, destacó Nakasato.

El canal físico genera el 90% de las ventas de Fitpoint, con Jockey Plaza, Salaverry y Trujillo entre las tiendas de mejor desempeño; esta última “probablemente termine siendo el top del año”, según el ejecutivo. El e-commerce aporta el 10% restante y permite llegar a ciudades donde la marca no tiene presencia física, como Cusco, Puno, Juliaca, Huancayo y la selva. “El canal digital nos cubre a donde no llegamos”, afirmó.

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