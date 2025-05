El objetivo de esta iniciativa es mejorar la gestión del riesgo de concentración de las entidades financieras al prestar a una misma contraparte –cliente empresarial que recibe financiamiento– o a un grupo de estas que están conectadas o tienen relación entre sí, lo que redundará en una mayor diversificación de las carteras de crédito de la banca, en resguardo de su solvencia y estabilidad, según el regulador.

Las instituciones financieras que opten por mantener niveles elevados de concentración en créditos a compañías deberán responder con mayores niveles de capital, de acuerdo con el reglamento del decreto legislativo de límites operativos de concentración, que entrará vigor el 1 de junio, señala el supervisor.

Los cuatro bancos más grandes (BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank) concentran el 86.3% de los préstamos a corporaciones, y el 84.7% de los destinados a grandes empresas.

Riesgo único

Dichas medidas en pro de una mayor competencia en el mercado financiero –fomentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo del 2024– fijan los montos máximos que una entidad financiera puede prestar a una compañía o grupo de empresas conectadas por riesgo único (vinculadas), comentó a Gestión Luis Miguel Garrido, asociado senior de Rubio Leguía Normand.

“El riesgo único se refiere a grandes exposiciones que tengan los bancos a empresas vinculadas entre sí, es decir, que si alguna enfrenta problemas financieros podría afectar a las otras, por ejemplo, los grupos empresariales o holding”, expresó.

Según la ley, estos préstamos a clientes vinculados o conectados no pueden exceder el 15% del patrimonio efectivo de nivel 1, pero si cuentan con una garantía el porcentaje sube hasta 25%.

Además, la SBS precisa que existe una “gran exposición” cuando los financiamientos otorgados a un grupo vinculado por riesgo único son iguales o superiores a 10% del patrimonio efectivo de nivel 1 (compuesto por activos de mayor calidad).

Bancos

“Definitivamente, este decreto ayudará a incrementar la competencia. Al reducir la capacidad que tienen los grupos económicos de prestarse incluso a sí mismos, va a fomentar que tomen recursos de otras entidades financieras”, mencionó Yang Chang, catedrático de la Universidad de Piura.

Con ello, se podrá reducir la concentración agregada que hoy existe, sobre todo, en el sistema bancario, donde cuatro grandes instituciones albergan a un gran número de firmas en su cartera crediticia, señaló.

No obstante, solo tendría impacto en la participación de los bancos, mas no de las microfinancieras que no cuentan con espaldas suficientes para financiar a los grupos económicos que involucra esta iniciativa, precisó.

Garrido coincide con el economista en que, si las empresas que buscan financiamiento son de una misma unidad de control, ahora deberán conseguirlo de otras entidades bancarias de menor tamaño.

Mediana empresa

“También hay un sector entre mediana y gran empresa que no está siendo atendido por la banca tradicional. Esto podría representar un incentivo para que las empresas dejen de prestar a los clientes en quienes se concentran y miren a estos otros sectores desatendidos. El impacto se verá cuando se termine de aplicar la norma”, manifestó.

Ambos especialistas estiman que el incremento en la competencia sería más notorio incluso en el mediano plazo.

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP - SBS (FOTOS EDUARDO CAVERO)

Supervisión más ágil

De los préstamos a medianas empresas otorgados por el sistema bancario, lo concentran las cuatro entidades más grandes.

Al mayor fomento de competencia entre la banca, la SBS destaca que el inicio de este decreto permitirá una supervisión más ágil.

“Las operaciones internas en los grupos empresariales o holding son un poco oscuras, me refiero a que se dan movimientos de financiamiento, regularización de impuestos o reparto de utilidades que hacia afuera no se conocen y quizá dificultan un poco la labor de la superintendencia”, explicó Yang Chang, de la Universidad de Piura.

Sin embargo, al tener que buscar recursos de otras instituciones financieras externas al grupo, deberán sincerar toda la información a la otra entidad prestamista para una correcta evaluación crediticia, añadió.