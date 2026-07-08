El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno está considerando nuevamente la venta de cazas F-35 a Turquía, una posibilidad que Washington había descartado desde 2019 tras la compra por parte de este país del sistema antimisiles ruso S-400.

“Es algo que sin duda estamos considerando. Es un gran avión; es el mejor, actualmente el mejor avión con diferencia. Y ciertamente es algo que volveremos a considerar”, declaró Trump durante una reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan.

El mandatario estadounidense destacó además la estrecha relación que mantiene con Erdoğan y aseguró que Turquía ha demostrado mayor lealtad que otros aliados de Washington. “Tenemos una muy buena relación. ¿Por qué no haríamos eso?”, sostuvo ante la prensa.

Por su parte, Erdoğan afirmó que ya recibió un “compromiso” de Trump respecto a los F-35 y confió en que se adopte una decisión favorable. “El señor Trump siempre ha cumplido su palabra en este asunto”, manifestó.

«Durante nuestras conversaciones en esta cumbre, valoraremos positivamente el compromiso que hemos recibido de él con respecto a los F-35 de cara al futuro. El señor Trump siempre ha cumplido su palabra en este asunto. Creo que también se adoptará una decisión favorable sobre la cuestión de los F-35», sostuvo el presidente turco Erdogan.

La posible reactivación del acuerdo supone un cambio de postura de Estados Unidos, que excluyó a Turquía del programa F-35 después de que recibiera los sistemas antiaéreos rusos S-400. Washington argumentó entonces que ambos equipos no podían operar conjuntamente por motivos de seguridad.

Turquía, sin embargo, ha sostenido que la adquisición de los S-400 fue una decisión soberana y recuerda que participa en el programa F-35 desde 1999, con una inversión cercana a los 1,000 millones de dólares y planes para comprar hasta un centenar de estos cazas.

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Trump confesó que asistió a la cumbre de OTAN por presidente turco

En paralelo, Trump elogió públicamente a Erdoğan y aseguró que asistió a la cumbre de la OTAN por insistencia del mandatario turco, con quien dijo tener una relación especial.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, da la bienvenida al presidente estadounidense Donald Trump, a su llegada a la base aérea de Etimesgut, para la cumbre de la OTAN en Ankara. (AFP).

También reiteró sus críticas a los aliados de la OTAN por, según afirmó, no haber respaldado a Estados Unidos durante la guerra con Irán.

La eventual venta de los F-35 también ha generado rechazo de Israel, que considera que una transferencia de estos aviones a Turquía podría alterar el equilibrio militar en Oriente Medio y afectar su superioridad aérea.

Elaborado con información de EFE.