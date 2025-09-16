Youtube impulsa herramientas de IA para creadores de videos. (Fuente: iStock)
anunció nuevas funciones de (IA) enfocadas en mejorar las herramientas disponibles para los , calificándolas como una “evolución” para la creación de videos.

El , Neal Mohan, dijo que está destinada a empoderar la creatividad y la narración en el servicio de videos. Asímismo, precisó que estas son herramientas y no reemplazarían el papel de los creadores.

“Los nuevos productos darán forma a nuestros próximos 20 años (…) Están diseñadas para fomentar la creatividad humana”, dijo el ejecutivo en un evento en Nueva York, Estados Unidos.

Un ejemplo de ello es la herramienta Veo de , la cual se está integrando en YouTube y permitirá crear fondos y editar vídeos cortos, compitiendo con plataformas como TikTok e Instagram Reels.

“Las por Veo te permiten aplicar movimiento, rediseñar videos y agregar accesorios a tus escenas”, dijo la directora de productos de YouTube, Johanna Voolich.

Según la directiva, también permitirá a los creadores convertir material sin editar en borradores de contenido de video o convertir diálogos en canciones para bandas sonoras. Además, las nuevas funciones también se beneficiarán a los pódcasts, al posibilitar que se crean versiones en video de transmisión originalmente solo de audio.

Finalmente, con el objetivo de combatir , YouTube anunció que lanzará una prueba beta de una herramienta de detección de seguridad que ayudará a identificar videos generados por IA que suplanten identidades.

Elaborado con información de AFP.

