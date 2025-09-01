Vista aérea de la ciudad de Lima. Foto: GEC
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

El Cercado de Lima es el único de los 43 distritos de Lima Metropolitana que no cuenta con un alcalde propio. Ante ello, con el objetivo de mejorar su infraestructura y servicios a brindar a sus habitantes, en el Congreso de la República se presentó un proyecto de ley para crear la Municipalidad Distrital del Cercado de Lima.

