Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de sus esfuerzos por desmantelar lo que calificó como una red de “narcocorrupción” que sostiene al Gobierno de Venezuela.
La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro.
LEA TAMBIÉN: Maduro convoca a trabajadores petroleros a una “protesta global” contra Estados Unidos
El pasado 11 de diciembre, Estados Unidos ya había incluido en la lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores, a quien también acusó de narcotráfico.
Además, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones financieras a otros dos sobrinos de Nicolás Maduro, a los que acusó de tener vínculos con el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sancionados a Francisco Flores de Freitas y a Carlos Erik Malpica Flores, todos son parientes de la esposa de Maduro, Cilia Flores.