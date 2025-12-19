Nicolás Maduro y su esposa.(Foto: AP)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra varios familiares y asociados del entorno del presidente venezolano,

La medida, anunciada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC), apunta específicamente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores —sobrino de la primera dama venezolana, Cilia Flores— y a personas cercanas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, ambos vinculados a operaciones financieras con el Ejecutivo de Maduro.

LEA TAMBIÉN: Maduro convoca a trabajadores petroleros a una “protesta global” contra Estados Unidos

El pasado 11 de diciembre, Estados Unidos ya había incluido en la lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores, a quien también acusó de narcotráfico.

Además, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones financieras a otros dos sobrinos de Nicolás Maduro, a los que acusó de tener vínculos con el narcotráfico.

El Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sancionados a Francisco Flores de Freitas y a Carlos Erik Malpica Flores, todos son parientes de la esposa de Maduro, Cilia Flores.

