La importancia del periodismo de investigación, el cual ha permitido develar casos de corrupción, fue destacada por magistrados del Poder Judicial.

“El periodismo de investigación ha sido siempre fundamental para el develamiento de muchos casos de corrupción o que han puesto en jaque al sistema”, sostuvo el juez Richard Concepción Carhuancho.

Juan Carlos Checkley Soria también destacó el trabajo del periodismo de investigación en casos de importancia que involucran, incluso, a personajes ‘aforados’ (que cuentan con prerrogativas de antejuicio por ser altos funcionarios del Estado).

“He visto casos de periodistas que han sido mejores investigadores que los operadores a cargo de los casos y hacen bien su trabajo”, señaló el magistrado.

En tanto Carlos Calderón Puertas remarcó la importancia de que los medios de comunicación informen con transparencia y, de ser el caso, cuestionen también la labor de las y los operadores de justicia, pero con los términos correctos.

“Pregunten y nosotros les informaremos todo con transparencia porque cuando no existe esta pareciera que hay un velo, que se está ocultado algo malo”, señaló el magistrado.

Los magistrados participaron en una jornada de capacitación “Cobertura periodística del proceso penal: Ética, rigor y uso correcto de términos jurídicos”, organizada por el Poder Judicial.

Proyecto que busca penalizar divulgación de información

En otro momento de su exposición, Concepción Carhuancho sostuvo que la propuesta de Ley que busca penalizar la divulgación de información considerada “sensible” debe ser evaluada de manera técnica y no política.

“Vivimos en una sociedad democrática en donde la libertad de prensa, que puede tener virtudes o excesos, resulta necesaria y es la regla de juego a la que nos sometemos todos”, señaló.

Agregó, además, que las libertades de expresión, información y opinión constituyen las principales conquistas de toda la sociedad en el mundo y son las columnas vertebrales del sistema, por lo que reiteró que todo proyecto de Ley en tal sentido debe evaluarse técnicamente.

En tanto, Calderón Puertas resaltó también el trabajo del periodismo judicial e institucional, el cual, dijo, permite dar luces no solo del trabajo técnico que se realiza al interior del Poder Judicial, sino también informar de manera correcta sobre los términos jurídicos.

“Tenemos que comunicar con el correcto uso de los términos, pues no podemos confundir a un fiscal con un juez, quienes cumplen labores distintas, de la misma manera debemos explicar el porqué de las decisiones que se toman”, anotó.

A su turno, Carlos Zavaleta Grández expresó su satisfacción por la realización de estas capacitaciones a periodistas que permiten conocer el trabajo que realizan juezas y jueces, de manera especial el que se desarrolla en las unidades de flagrancia.

Por su parte, Helio Ramos Peltroche, gerente de Comunicaciones del Poder Judicial, quien expuso el tema: “La cobertura judicial en los medios de comunicación: informar con rigor y responsabilidad”, explicó sobre la importancia de los términos judiciales y las etapas de los procesos penales, datos importantes que debe conocer todo periodista.