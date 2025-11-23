El último fin de semana, el Gobierno presentó oficialmente el pedido de delegación de facultades legislativas por 60 días en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.

Sin embargo, una de las propuestas llamó la atención y generó preocupación en los gremios de prensa, debido a que plantea modificar el Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada en investigaciones penales y actuaciones policiales, además de establecer un supuesto específico de inhabilitación en caso de condena.

Al respecto, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, criticó esta propuesta del Ejecutivo, al advertir que podría criminalizar la labor que cumplen los periodistas al momento de obtener información.

En diálogo con RPP, pidió al Gobierno que suprima esta iniciativa o, en el mejor de los casos, aclare que esta sanción no aplicará para el ejercicio periodístico, los periodistas y los medios de comunicación.

“No podemos quedarnos pasivos frente a la posibilidad de resignar garantías para el ejercicio periodístico”, dijo este domingo.

Lainez insistió que la alerta sigue sobre la mesa, al recordar que no es la primera vez que desde el Ejecutivo se pide facultades para transgredir las garantías que necesita la prensa.

“No es la primera vez que un actor político intenta amordazar a la prensa, diciendo vamos a penalizar la revelación de dichos de colaboradores eficaces y ya ha habido proyectos de ley en esa línea. Ahí esta el problema de la interpretación de lo que se está planeando”, sostuvo.

“Ahí había que preguntarse, ¿qué van a hacer?, ¿se va a criminalizar o penalizar solo al sujeto que revela la información o también al que difunde?. Esas son las aclaraciones que necesitamos y por eso es que, para nosotros, es un deber encender las alarmas porque no es la primera vez que mediante un pedido de facultades se intente amordazar a la prensa", añadió la periodista.

EJECUTIVO NIEGA QUE PROPUESTA VULNERE LA LIBERTAD DE PRENSA

Esta mañana, el presidente José Jerí negó que este proyecto de ley busque afectar la libertad de prensa en el país y que se ha distorsionado su objetivo.

“Jamás. Siempre he defendido la libertad de expresión, la independencia periodística. Que no se sienta que estamos actuando en contra de la prensa. Lo digo porque he tomado conocimiento de que quieren distorsionar el proyecto”, indicó al diario El Comercio.

El mandatario descartó que su Gobierno pretenda criminalizar la labor de los periodistas; sin embargo, cuestionó la filtración de información reservada en los medios de comunicación.

“Estamos hablando de la función pública, de los funcionarios. ¿Qué sucede si nosotros queremos mañana allanar un búnker con 80 personas y se revela en la prensa un día antes con un titular? ¿Para qué sirve mi trabajo de inteligencia si revelan mi estrategia? Mejor no hago nada y cierro el país. Hay que ser muy prudentes. La información es un poder, para bien o para mal, y tenemos que cautelar cuando estamos en guerra contra la criminalidad", apuntó.