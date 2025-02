¿Qué variables destacan en el primer trimestre?, ¿cómo observa el gasto privado?

La inversión pública está caminando y la inversión privada por lo menos ya está en terreno positivo. También ayuda que el ánimo empresarial esté en terreno positivo, pero lo que no hay todavía es apetito por las grandes inversiones, por los grandes proyectos, que son muy necesarios si queremos pasar de un crecimiento de 3% a uno de 5%, que es el que de verdad impacta y reduce la pobreza. Hoy día estamos con alrededor de 28% de niveles de pobreza y venimos de estar en 21%

Estuvo en esos niveles antes de la pandemia.

Eso es una bomba de tiempo. Tenemos que trabajar en reducir la pobreza; la única forma de disminuirla es generando empleo y esto se logra a través de la inversión.

Sobre la dinámica de sectores, ¿cómo observan los proyectos inmobiliarios?

El crédito hipotecario empieza a crecer y los proyectos inmobiliarios han empezado también a destrabarse. En provincia se está moviendo un poco más, pero no es que haya un boom.

En los créditos hipotecarios las tasas de interés han bajado pero en los últimos meses a menor ritmo. ¿Puede continuar esa tendencia?

Ha habido un ajuste ligero en las tasas de interés de largo plazo; lo que sí está bajando rápido son las tasas de corto plazo. La tasa de largo plazo no ha tenido un cambio representativo y ese es el precio de referencia que se usa para el crédito hipotecario. En la coyuntura que está viviendo el mundo, particularmente EE.UU., había una expectativa de que la tasa de interés baje más rápido, pero creo que eso no se va a dar.

¿Por qué?

EE.UU. tiene un déficit de US$ 1.8 billones o el 6% del PBI, pero representa el 30% de todo el presupuesto. Bajar de esos casi US$ 2 billones para no tener déficit es mucho más difícil. Por eso EE.UU. tiene niveles de deuda altísimos, y el déficit lo va a empeorar. Entonces no veo por qué la tasa de interés estructuralmente tendría que bajar mucho más de lo que se está viendo en EE.UU., y evidentemente esa es una tasa de referencia para nosotros.

¿Se notará esto en el mercado local?

No creo que haya un ajuste (a la baja) relevante en las tasas de interés de los hipotecarios. Algo podría haber por coyuntura, pero no una caída dramática. La caída importante que sí hemos visto es en la tasa de corto plazo, que es básicamente para empresas, créditos de consumo o tarjetas.

Elevado déficit en EE.UU. causa distorsiones, según Diego Cavero.

Políticas de crédito

En conferencia con inversionistas sobre el tercer trimestre del 2024, Credicorp indicó que la morosidad había disminuido por una política crediticia bastante cauta. ¿Hasta cuándo seguiría ese conservadurismo?

Ha habido mejoras en nuestros procesos de riesgo, cambios en algunas pautas y políticas, endurecimiento de algunos criterios de aprobación. Además, hubo un evento de liquidez importante con la liberación de fondos de AFP que también ha permitido que la mora baje. Vamos a ir regresando poco a poco, no de golpe, de acuerdo con nuestros modelos de riesgos y scoring que nos permitan crecer de manera sana.

Sin deterioro en la cartera de créditos.

Lo créditos mal originados es lo peor que puedes tener en el balance porque son super tóxicos, pues no solo tienes mucha mora después, sino que pegan el ingreso devengado en el pasado. Somos relativamente prudentes. Sin duda nuestro negocio es crecer y prestar dinero y es lo que queremos hacer, pero con prudencia. Y ya estamos con un crecimiento en esa cartera; esperamos que el crédito de consumo crezca alrededor de 8% en el 2025, luego de que permaneciera relativamente plano (en el 2024).

Los préstamos a pymes tampoco crecieron en el 2024.

La pyme sí está un poquito más retada, pero esperamos un crecimiento de alrededor de 3% en el año, que es un poco bajo. Y las hipotecas se están manteniendo. Diría que nunca fue un segmento que se afectó por pauta crediticia. Se afectó porque las tasas altas sí hacían que los clientes probablemente no se financien. Las tasas han corregido (a la baja) un poquito, pero no creería que van a corregir (a la baja) mucho más.

Proceso electoral

¿El mayor dinamismo que se observa en la economía puede continuar pese al próximo proceso electoral?

Lo peor ya pasó; estamos saliendo, estamos viendo indicadores muy positivos. El consumo de energía está creciendo, el empleo también y la balanza comercial está muy bien. Estamos en una fase de salida del proceso recesivo paulatino y creo que eso va a continuar en el verano y hasta mitad del año. Veremos cómo viene el tema electoral y eso podría tener algún impacto, pero estoy un poco más optimista de lo que estaba hace algún tiempo.

¿Cómo se puede encarar un segundo semestre en el que se prevé mayor incertidumbre por los comicios?

Al final del año seguramente las inversiones más importantes se van a dilatar un poco esperando a ver que se aclare el panorama, porque evidentemente con tantos candidatos las decisiones grandes y relevantes probablemente no se tomen. Pero es un tema coyuntural. La visión de un poco más de largo plazo es que el Perú va a seguir creciendo; es un país que tiene una base macroeconómica muy sólida y que lo que necesita es estabilidad. En las elecciones el Perú se juega un tema importante en el sentido de conseguir un Congreso y un Ejecutivo que puedan darle al país esa tranquilidad y estabilidad que se necesitan para hacer algunas reformas.

¿Hacia dónde se deben orientar esas reformas?

Algunas reformas son importantes para incentivar la inversión privada, para que la economía vuelva a crecer, no 3% sino 4%, 5% o 6%, que se genere empleo y que la rueda empiece a girar de nuevo. Entonces es clave la elección y creo que el rol del sector privado es participar más activamente en ese proceso con planteamientos, con ideas, con propuestas señalando lo bueno pero también lo malo. No estar al margen de la política. Creo que es un error dejar ese espacio, porque ese espacio se llena.

Y se han presentado muchas candidaturas.

El hecho de que hayan dos cámaras (en el próximo Congreso) de alguna manera le va a dar un poco más de estabilidad a la política peruana, pero sin duda no ayuda que haya esta fiesta de candidatos y que no haya un Ejecutivo con algún peso relevante en el Congreso. Eso es lo que es lo que nos ha complicado en los últimos cerca de 10 años, desde el 2016 a hoy, con los distintos gobiernos que hemos tenido débiles en representación.

Diego Cavero ve mayor tracción en la economía pero un panorama menos claro a fin de año.

“Regulación es asfixiante y empuja a pymes a informalidad e ilegalidad”

La sobrerregulación es una traba para los empresarios. La sufren desde los micro y pequeños emprendedores que buscan formalizar sus negocios, hasta las grandes mineras que tardan años en obtener el visto bueno para iniciar sus proyectos.

Diego Cavero, del BCP, sostiene que si bien, pedir que el actual Gobierno ejecute alguna reforma es una tarea compleja, hay cambios que se pueden introducir con relativa celeridad.

“Hay un montón de cosas por hacer en el tema de regulación, o sea, es asfixiante la regulación. Y claro, las empresas grandes la pueden navegar, pero una empresa mediana, una pequeña, estamos empujándola a la ilegalidad, a la informalidad, lo que está pasando con la minería ilegal; esto genera además inestabilidad, delincuencia”, afirma.

“Una reforma que vaya a desregular para que haya más formalización, creo que es algo relativamente fácil de hacer y no tan difícil de implementar. Una más difícil, sin duda, tiene que ver con la administración de justicia”, añade.

Ahora un minero puede demorar dos años en obtener una autorización para hacer una perforación diamantina, cuando antes tardaba dos o tres años en sacar un proyecto completo, detalla Cavero.

Estos impedimentos “matan la iniciativa privada, matan el capital” en un escenario en el que se compite con otros países en atraer inversión, que puede redirigirse a otras economías como Uruguay, quizás percibidas como más friendly, advierte.

Pero es más complicado acometer reformas para darle tranquilidad al inversionista, con reglas claras que permitan invertir en el tiempo, acota.

Mejoras en la educación, regionalización y en muchos ámbitos es difícil emprenderlas en su totalidad, pero el reforzamiento de la seguridad no puede dilatarse, según el ejecutivo.

“El problema de inseguridad ciudadana es muy serio. Encuestas señalan que es más serio que el tema económico para mucha gente. Entonces tenemos que empujar a que esas cosas se pongan en agenda. Debemos (el sector privado) tener un rol más participativo, más activo en plantear esas cosas, en plantear soluciones”, enfatiza.

LE PUEDE INTERESAR

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.