La criptomoneda bordea máximos históricos, pero el lingote rompió ayer records con una cotización de US$ 2,850 la onza, que deja atrás el pico previo de US$ 2,790 en octubre último. La trepada del metal precioso impulsó a la Bolsa de Valores de Lima (BVL) 0.94%, por la elevada ponderación de las acciones mineras en sus índice principales.

El oro apuró la marcha desde inicios del año pasado, primero por la presunción de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) ralentizaría la velocidad de recortes de su tasa de interés –lo que en efecto sucedió- y luego, en el segundo semestre, por la expectativas de que Trump volvería a la presidencia.

El rally del metal prosiguió tras las elecciones, por la inquietud que despiertan las primeras medidas del republicano, la mayoría de las cuales comportan presiones inflacionarias: incremento de aranceles de EE.UU. a las importaciones desde otros países, deportación de inmigrantes que encarecería el costo de la mano de obra en la primera economía del mundo y una política fiscal expansiva con mayor gasto público y reducción de impuestos que acentuarían su déficit fiscal.

¿Qué rol tiene el oro en medio de la tensión global?

El oro, entonces, está desempeñando el rol que tradicionalmente le cupe, el de activo refugio para los inversionistas en contextos nebulosos y de riesgo como el que se configura para muchos países y el propio EE.UU. a raíz del denominado Trump 2.0.

Ayer, el republicano indicó que aplicará aranceles de 25% a Canadá y México desde este sábado y evalúa gravar su petróleo.

“Esta tendencia es la manifestación de estos tiempos de continuas tensiones geopolíticas, de cómo Trump está activo en sus medidas comerciales con China y el resto del mundo. Es un panorama bastante incierto en el que el oro funciona como refugio en contextos inflacionarios”, afirma el gerente de estrategia de renta variable de LarrainVial, Luis Ramos.

“La decisión de la Fed de mantener su tasa de interés (anteayer) y no bajarla viene de la mano de que la inflación en EE.UU. no cede tan rápido como se preveía e incluso podría acelerarse. Las políticas de Trump implican inflación y eso impulsa al oro”, añade.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles a Canadá y México desde este sábado.

El miércoles la Fed mantuvo sin cambios su tasa referencial (en el rango de 4.25% a 4.50%) y avisó que no tiene prisa en bajarla pues no observa nuevas señales de progreso que encaminen la inflación hacia su meta (2% en EE.UU.). En el último año el oro se aprecia 38%.

Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa, concuerda en que el commodity se empodera por ser reserva de valor y cobertura frente a la incertidumbre que propaga Trump, principalmente por la posibilidad de imponer aranceles severos a China que trastocarían el comercio y la economía global.

No obstante, distingue también un ‘driver’ o catalizador de corto plazo para el metal dorado: las tasas de interés de largo plazo en EE.UU. ceden ligeramente en la segunda quincena de enero, lo que disminuye el costo de oportunidad de mantener oro, pues este no brinda retornos per se.

¿Cómo influye el oro en la Bolsa de Lima?

El rush del oro da un respaldo a la BVL que concluye en enero en azul tras dos meses de caídas consecutivas. La plaza local asciende 0.7% en el mes y Luis Ramos lo atribuye, en parte, a que la bolsa captura la dinámica del precio del oro a través de acciones muy líquidas –transadas- como las de Buenaventura.

“Dada la relevancia de Buenaventura y otras mineras, beneficiadas por el alza del oro, el panorama en la BVL se vuelve más constructivo para las utilidades de esas empresas y sus acciones. Ello se refleja en cómo los inversionistas se aproximan a mercados emergentes, incluyendo el Perú”, agrega.

Inversionistas retail e institucionales tienen una amplia gama de alternativas para exponerse a los metales, como acciones y ETF (fondos cotizados en bolsa); y para los portafolios diversificados la inversión en oro es atractiva, resalta. “Vemos dinamismo en los instrumentos que dan exposición al oro”, menciona.

Oro sube 38% en el último año.

¿Cuánto invierten los peruanos en oro?

Jorge Ramos, de BBVA Bolsa, destaca que Buenaventura pesa mucho en la BVL y se favorece del avance del oro, pero también las polimetálicas como Cerro Verde y Southern Copper.

El repunte del oro se traduce en una fuerte demanda por activos ligados al oro, con muchas operaciones en la bolsa limeña con acciones y ETF como el GLD, que permite vinculación directa al precio del metal, o el GDX, que tiene de subyacente a las auríferas, detalla.

Los portafolios de peruanos con excedentes se componen con una participación de entre 5% y 10% en oro e instrumentos relacionados, aunque ese porcentaje aumentó en el último año también por la misma revalorización del metal precioso, revela Ramos.

