“Tenemos clientes muy importantes del sector inmobiliario, con los cuales ya trabajamos en proyectos habitacionales normales o MiVivienda, que también están metidos en Techo Propio. Entonces, conociéndolos y teniendo la confianza de que hacen las cosas bien, hemos formado un equipo experto. Ya tenemos cuatro proyectos lanzados de Techo Propio y ahora estamos en la etapa de dar créditos hipotecarios”, comentó el gerente general del banco, Juan Carlos García Vizcaíno.

El ejecutivo aseguró que la apuesta por Techo Propio responde tanto al impacto social que genera como al valor que puede agregar a la compañía.

En la misma línea de buscar atender sectores no corporativos, BanBif potenciará el financiamiento con facturas, en competencia con las empresas de factoring tradicionales. “El objetivo es financiar clientes que usualmente no tenemos, como pymes. Con el respaldo del banco, pueden acceder a un financiamiento muy rápido, el mismo día”, recalcó García.

“También entramos (al factoring) porque conocemos a los pagadores, son nuestros clientes (corporativos), por lo que asumimos un riesgo acotado y podemos generar un negocio saludable”, enfatizó.

Sobre la posibilidad de crecimiento inorgánico de BanBif, García manifestó: “Nos gustaría complementar nuestro portafolio dentro del país, siempre y cuando sea estratégico, agregue valor en términos del mix del portafolio y se encuentre en un target adecuado. El problema es que no hay mucho por ahí, hay que buscar, depende en qué te quieras meter. A veces el precio no es el correcto o la situación no es la adecuada, en eso somos prudentes. Es decir, queremos crecer pero en banca hay que saber crecer al ritmo correcto”.

El gerente también destacó que el año pasado el banco lanzó su carta fianza 100% digital y que en el 2025 ampliará sus inversiones en tecnología.

