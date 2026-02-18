Las marcas de origen asiático ganaron 585 mil nuevos hogares en la categoría de crema dental entre 2024 y 2025.
Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

Las marcas de origen chino continúan ganando espacio en categorías de cuidado personal en el Perú, impulsadas por un cambio en la lógica de compra del hogar peruano. Categorías como crema dental, cepillos dentales, protección femenina y pañales muestran incrementos relevantes en penetración anual, en un contexto marcado por la búsqueda de eficiencia en el gasto.

