La franquicia española Opticalia avanza en su plan de expansión en el Perú con una hoja de ruta agresiva: tras formalizar su ingreso al mercado, prevé inaugurar su primera tienda en Lima en agosto y sumar varias aperturas adicionales en los meses siguientes.

En detalle, la cadena de ópticas tiene programadas seis tiendas adicionales para los próximos dos meses y otras diez en los tres meses siguientes, con la meta de cerrar su primer año de operaciones con 25 locales, según la revista española Modaes. Dicho ritmo de aperturas se mantendrá en los años posteriores, lo que perfila al mercado peruano como una de sus plazas prioritarias en la región.

La estrategia peruana se enmarca en el nuevo plan estratégico 2026-2030 de Opticalia, que prioriza la expansión internacional a través de acuerdos de franquicia maestra con socios locales, con foco especial en Latinoamérica.

Según Marta Alonso, consejera delegada de la firma desde fines de 2024, la compañía sumará al menos un nuevo país de la región hacia 2026, mientras continúa explorando otros acuerdos similares.

El interés por Perú coincide con un proceso de transformación interno. “En 2025, en un contexto de transformación, reorganización y mayor inversión, Opticalia ha ajustado sus ventas y rentabilidad”, señala Alonso.

Asimismo, añadió que 2026 seguirá siendo un año de ajuste, con la reanudación del crecimiento en 2027.

Opticalia cerró el ejercicio 2024 con ingresos por 55.98 millones de euros —frente a los 55.87 millones de 2023— y una utilidad neta de 1.36 millones de euros. La empresa opera una red de más de 1,100 tiendas y proyecta alcanzar una facturación de 75 millones de euros y 1,300 ópticas hacia 2030.

En Perú, el grupo se asoció con Alfredo Cárdenas para ingresar al mercado, con la apertura de la primera tienda en Lima en agosto.

Un mercado óptico de US$ 295 millones en disputa en Perú

El atractivo del negocio es claro. El mercado óptico peruano movió alrededor de US$ 295 millones en 2025 y proyecta un crecimiento anual cercano al 3,6% hasta 2035. La apuesta de Opticalia se concentra en un segmento específico: las más de 4,000 ópticas independientes que operan en el país sin pertenecer a una marca reconocida.

A diferencia de las grandes cadenas, la firma no operará locales de forma directa para no competir con sus franquiciados, salvo un local propio tipo showroom previsto para septiembre.

Los compromisos de expansión están atados a la master franquicia. Según la entrevista que hizo este diario a inicios de este año con la firma española, el acuerdo otorga a la operación peruana los derechos de la marca por 15 años, con la meta de alcanzar unos 50 asociados el primer año, duplicar esa cifra el segundo y llegar a 300 hacia el tercero.

El despliegue no se limitará a la capital: el plan contempla reforzar Lima y ampliar la red hacia ciudades como Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo. En lo que va del año, Opticalia ya inauguró tres establecimientos e incorporó nueve asociados

DATOS CLAVES.