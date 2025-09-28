El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó hoy la transferencia de 42.81 millones para financiar los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, que se realizarán en nuestra capital entre julio y agosto de ese año.

Mediante el Decreto Supremo N° 206-2025-EF se autoriza una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, hasta por la suma antes mencionada, teniendo por fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor del Instituto Peruano del Deporte.

Ello con la finalidad de financiar la organización y realización de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027, que se llevarán a cabo del 16 de julio al 1 de agosto del 2027.

La transferencia se efectúa con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de lo establecido en el acápite i. de la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32394, Ley que aprueba disposiciones extraordinarias para fortalecer el desarrollo del sector turismo y dicta otras medidas.

El titular del pliego habilitado en la presente transferencia de partidas aprueba, mediante Resolución, la desagregación de los recursos, a nivel programático, dentro de los 5 días calendario contados desde la vigencia del presente dispositivo legal.