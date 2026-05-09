DP World Callao proyectó que el Terminal de Contenedores Zona Sur del Callao movilizará hasta 2.3 millones de TEUs en 2026, en un contexto donde la productividad de las grúas pórtico de muelle se mantiene como el principal factor que limita la operación del terminal. Un TEU equivale a un contenedor estándar de 20 pies.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) realizó la Sesión Ordinaria N.° 94 del Consejo de Usuarios de Puertos de Alcance Nacional, espacio en el que se expuso la situación operativa actual del Terminal de Contenedores Zona Sur del Callao.

Durante la reunión, DP World Callao señaló que la capacidad anual proyectada para el terminal en 2026 se estableció en 2.3 millones de TEUs.

Según la información presentada, las 10 grúas pórtico del terminal registran un rendimiento de 28 contenedores por hora, convirtiéndose actualmente en el principal cuello de botella de la operación.

Las 10 grúas pórtico del terminal registran un rendimiento de 28 contenedores por hora, según información presentada ante Ositrán.

Ositrán precisó que otras áreas operativas mantienen márgenes superiores de atención. Así, el patio de almacenamiento presenta capacidad para 2.7 millones de TEUs, mientras que la zona de puertas o gates alcanza los 2.6 millones de TEUs.

Operación depende de equipos y rotación de carga

El regulador indicó que las proyecciones operativas consideran variables como la disponibilidad de equipos, los tiempos de rotación de carga y el porcentaje de operaciones de trasbordo estimadas para el terminal.

El patio de almacenamiento y la zona de gates del Terminal Zona Sur del Callao mantienen capacidades superiores a 2.6 millones de TEUs. Foto: DP World Perú

Asimismo, recordó que los consejos de usuarios son órganos consultivos creados para fomentar la participación ciudadana en la supervisión de infraestructuras de transporte.

Estos espacios permiten que usuarios finales e intermedios dialoguen directamente con el regulador y planteen consultas o propuestas vinculadas a servicios portuarios, aeroportuarios, viales y ferroviarios.