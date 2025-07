De acuerdo con información preliminar de la Guardia Civil Española, el auto Lamborghini que conducía Jota por la autopista A-52 habría sufrido la explosión de una de sus llantas. Producto de ello, el jugador habría perdido el control de su vehículo, que finalmente se salió de la vía y se incendió súbitamente.

Diversos futbolistas, clubes de futbol y personalidades lamentaron esta noticia y se solidarizaron con los familiares del delantero portugués, quien apenas 11 días antes se había casado con su novia de toda la vida y madre de sus tres hijos, Rute Cardoso.

Al momento de fallecer, Jota se dirigía a su primer entrenamiento de la temporada con Liverpool, club inglés al que llegó en el 2020 procedente del Wolverhampton y con el que firmó contrato por cinco años.

Si bien la relación contractual vencía a fines de este año, en agosto del 2022 el jugador firmó un nuevo acuerdo que ampliaba su estadía en Anfield hasta el 2027; es decir, le restaban dos años de contrato, ¿qué pasará con ello?.

Diogo Jota había salido campeón de la UEFA Nations League con Portugal en junio pasado. (Foto: Getty Images)

¿QUÉ DICE LA FIFA Y CUÁL FUE LA POSTURA DEL LIVERPOOL?

De acuerdo con el Reglamento sobre el Estatus y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, que regula los aspectos legales que deben tener en cuenta los clubes de fútbol y los jugadores al momento de llegar a acuerdos laborales, cuando un futbolista fallece el contrato con su club queda automáticamente terminado, sin necesidad de discusión adicional.

El club de fútbol, bajo ese escenario, solo está obligado a pagar los sueldos pendientes y deudas hasta el día del fallecimiento del jugador. El dinero es entregado a sus herederos legales; es decir, su esposa e hijos.

Sin embargo, la FIFA sí contempla la posibilidad de que los familiares y herederos del futbolista puedan recibir una indemnización o algún tipo de compensación. Para dicho fin, se tomará en cuenta la circunstancias y las políticas de cada club de fútbol.

Ante este escenario, Liverpool decidió rescindir el contrato que tenía con Jota para no tener ningún problema legal con la FIFA; no obstante, acordó pagar a los familiares del fallecido jugador su salario completo hasta la fecha en que finalizaba su vínculo con el club; es decir, hasta el 2027. Además, se comprometieron a financiar la educación de sus tres pequeños hijos.

La web especializada en finanzas futbolísticas “Capology” estima el salario base del futbolista en unas 7′280,000 libras esterlinas anuales (US$ 9′893,774.80)

Al respecto, el asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), Jhonny Baldovino, explicó que en estos casos el reglamento de la FIFA es claro y lo que hizo el club Liverpool con la familia de Jota es una liberalidad que merece toda la admiración.

“Lo que hizo Liverpool me parece bien y, como te repito, es una liberalidad, pero eso va a sumarse a lo que corresponde legalmente, que es la pensión de por vida a sus familiares y de repente si el jugador tenía un seguro de vida activo, la familia recibe la indemnización pactada en el seguro”, indicó a Gestión.

El club Liverpool se comprometió a pagar el resto del contrato a los familiares de Diogo Jota. (Foto: Shutterstock)

LOS CASOS DE EMILIALO SALA Y JUAN CARLOS VERGARA: LA IMPORTANCIA DE LOS SEGUROS

El especialista recalcó que hoy en día ningún futbolista está desprotegido ante un posible fallecimiento, al recordar que los clubes de fútbol y los propios jugadores contratan seguros privados ante ese escenario.

Según dijo, hay dos tipos de seguros en el fútbol profesional: el seguro de vida del jugador (los familiares son los beneficiarios en caso de su muerte) y el seguro comercial (los beneficiarios son el club de fútbol).

“Son dos tipos de seguros que se pagan en este caso. Ante esto, el Liverpool activa el seguro comercial y la compañía de seguros tiene que pagarle lo pactado”, dijo tras estar convencido que tanto Jota como Liverpool tenían un seguro contratado.

“La FIFA regula el contrato y recomienda que en ellos se establezca un seguro de vida y contra accidentes, por eso es que el futbolista está prohibido de realizar actividades de riesgo; por ejemplo, no pueden hacer parapente, ir a esquiar o ‘pichanguear’ cuando están en plena temporada, porque sino el seguro no aplicaría. En todo contrato de trabajo siempre hay un seguro”, agregó el especialista.

Baldovino recordó dos casos concretos en los que se usó el seguro ante la muerte de un jugador de fútbol.

En enero del 2019, el jugador argentino Emiliano Sala falleció cuando la avioneta privada en la que viajaba a Francia se estalló contra el “Canal de la Mancha”. Apenas unos días antes, el futbolista había firmado un contrato con el club inglés Cardiff e, incluso, fue presentado oficialmente, pero no llegó a jugar ni un solo partido.

Ante esta situación, el club inglés se negó a pagarle al Nantes, de Francia, toda la transferencia total que había acordado por tener a dicho jugador en sus filas. Después de cuatro años y tras un litigio ante la FIFA, el elenco galés abonó las cuotas restantes y dio por terminado el caso.

“A raíz de eso se generó todo un tema legal. Incluso, la familia del futbolista quedó cubierta no solo por el accidente aéreo, sino por su seguro de vida. Sala recién había sido contratado e incluso hubo una transferencia. La FIFA obligó al nuevo club (Cardiff) a pagarle al anterior club, a pesar de ya no contar con el jugador. Tengo entendido que ahí se cubrió todo (indemnización a familiares de Sala) a través del seguro”, acotó.

Otro caso que ocurrió en el fútbol peruano fue la pérdida del jugador del club Binacional, Juan Pablo Vergara, quien falleció en un accidente de tránsito en la vía Puno-Juliaca en diciembre del año 2019, justo en el último mes de su contrato.

“En el caso de este jugador, su familia se cubrió económicamente porque el chico aportaba a la AFP. Ahí los herederos de Vergara recibieron una pensión de la AFP y la viuda también. En general, los jugadores están cubiertos en la actualidad”, dijo Baldovino, tras precisar que hoy en día ningún jugador está desprotegido legalmente. “Los jugadores en el Perú, por ejemplo, aportan a la AFP”, añadió.

El futbolista argentino Emiliano Sala falleció en enero del 2019 y sin haber debutado oficialmente en su nuevo club, Cardiff (Foto: EFE)

¿QUÉ PASA CON LOS CONTRATOS DE IMAGEN EN CASO DE LA MUERTE DE UN JUGADOR?

A Jota no solo le restaban dos años de contrato con Liverpool al momento de fallecer, sino también tenía contratos con algunas empresas por concepto de uso de imagen.

De acuerdo con el tabloide británico Daily Mail, el fallecido futbolista creó en febrero del 2023 su propia empresa de derechos de imagen llamada “Minute J Ltd.”. Esta compañía le gestionaba sus propios acuerdos comerciales. Solo el año pasado sus beneficios superaron los 200,000 euros (US$ 234,000).

Además, mantenía acuerdos de patrocinio con Nike y EA Sports, que le reportaban más de 3′000,000 millones de euros anuales (US$ 3′510,000). También liberaba su propio equipo de e‑sports, Luna Galaxy.

Respecto a qué pasará con estos contratos, el experto en marketing deportivo y cocreador de la agencia Inyogo, David Ruiz, señaló a Gestión que la empresa creada por Jota seguirá gestionando los derechos de su imagen.

“Hay casos de futbolistas cuya imagen la han cedido a una empresa para que sea esta la que la comercialice. Si eso fuera el caso, esa empresa seguirá teniendo los derechos para comercializar y autorizar el uso de la imagen. Todo dependerá de muchos factores legales, sobre todo, qué es lo que se puso en el contrato con la marca. Si es que no se puso nada y el contrato sigue vigente, lo normal es que los herederos sean los beneficiarios y los que tengan el control respecto a cómo se usa la imagen del futbolista”, remarcó.

Recordó que muchas marcas de indumentaria deportiva prevén la posibilidad de terminar el contrato con un futbolista si es que este deja de estar activo por un periodo de tiempo, por ejemplo, de seis meses.

“La marca debe evaluar si ve conveniente seguir con el contrato de un jugador, pese a su fallecimiento. En este caso (Diego Jota), creo que sí van a continuar. Probablemente el sponsor técnico del fallecido jugador continuará haciendo algún uso de la imagen, pero siempre alineado a sus derechos o a la empresa que administra su imagen”, sostuvo.

Ruiz explicó que el uso de la imagen de un jugador contempla varias acciones, desde sesiones de producción y campañas, hasta presencia en televisión y el ámbito digital. En el caso de Jota, consideró que, por ejemplo, Nike podría sacar una línea de zapatillas en su honor.

Antes de fallecer, Diego Jota tenía un contrato vigente con la empresa Nike. Foto: Getty Images

“Es como si hoy día Puma sacara una campaña con Pelé. No importa que ya no use chimpunes, pero tener una imagen de ese jugador usando el logo de la marca mientras estuvo vigente, o el caso de Diego Maradona, que también usaba la misma marca, trae réditos. El valor no viene únicamente por ver a los jugadores en la cancha usando las zapatillas, sino que también puede haber un valor de explotación de imagen relacionada a campañas”, apuntó.

Finalmente, el especialista también consideró que habrá un impacto positivo en la marca del club Liverpool, al comprometerse a pagar los dos años restantes del contrato de Jota.