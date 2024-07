El congresista y presidente de la Comisión de Educación del Congreso, José Balcazar, quién retorno a la bancada de Perú Libre , reveló que mantiene comunicación con el prófugo Vladimir Cerrón .

El parlamentario afirmó que, si llamara por teléfono a Cerrón, éste le contestaría. “No me comunico siempre con él, pero me llama. No hay ningún problema en comunicarse. El problema es que la Policía no lo llama”, sostuvo ante los medios.

Se trata del primer congresista que admite una conexión con el líder de Perú Libre, quien lleva más de 300 días prófugo de la justicia luego de ser condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el Caso Aeródromo Wanka.

En otro momento, el parlamentario fue consultado respecto a su retorno a la bancada de Perú Libre por lo que el legislador atinó en decir que Cerrón Rojas es su amigo y que está contento con su decisión.

Cabe mencionar, que José Balcazar volvió a su bancada después de que Bloque Magisterial, desapareciera . Sin embargo, contó que antes de su reingreso a PL, Acción Popular y Podemos Perú lo invitaron a unirse.

LEA TAMBIÉN: Congresista José María Balcázar Zelada regresa a bancada de Perú Libre

¿De qué se acusa a Vladimir Cerrón?

Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, f ue condenado a 3 años y 6 meses de cárcel efectiva por el delito de colusión en el caso “ Aeródromo Wanka ”. Desde octubre de 2023 pasó a la clandestinidad tras conocer de su sentencia.

Se supo que Cerrón habría evadido hasta nueve operativos policiales para capturarlo. El excomandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo, deslizó que el Ejecutivo haya filtrado la información que frustró la captura del prófugo.

Asimismo, el pasado 22 de julio, el Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, por incumplir medidas restrictivas dictadas en su contra, en la investigación seguida por organización criminal en el caso ‘Antalsis’.

El líder de Perú Libre habría integrado la presunta organización criminal de Martín Belaúnde Lossio, la cual habría defraudado al Estado con más de S/ 26 millones a través de obras que se ejecutaron cuando ejerció funciones como gobernador regional de Junín entre los años 2011 y 2014.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía presenta acusación contra congresista José Balcázar por apropiación ilícita