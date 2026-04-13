“Eso tomó meses”, recuerda, al evocar una experiencia con la división de banca privada de una gran institución. Pero esa ardua experiencia fue un recordatorio de por qué llegó a Estados Unidos en primer lugar.

“Sabemos cómo resolver estos problemas”, dijo en una entrevista.

La frustración con el sistema bancario tradicional llevó a Junqueira a cofundar Nu Holdings Ltd. junto a David Vélez en 2013. Más conocida como Nubank, se ha convertido rápidamente en la fintech más valiosa de América Latina con una capitalización de mercado de US$ 72,000 millones, al ofrecer crédito a clientes de distintos niveles de ingresos. Su siguiente misión es irrumpir en la mayor economía del mundo sin abrir una sola sucursal.

A fines de enero, Nubank obtuvo una aprobación condicional para realizar algunas actividades bancarias en EE.UU., un primer paso hacia la obtención de una licencia bancaria nacional. En ese momento, la empresa esperaba comenzar a operar en un plazo de 18 meses.

Y aunque Nubank tiene más de 130 millones de clientes, principalmente en Brasil, México y Colombia, comenzará desde cero en EE.UU., un mercado competitivo con miles de bancos entre los que elegir.

“Nada será más difícil que construir una marca en EE.UU.” dijo Junqueira.

Trabajadores en la sede de Nubank en São Paulo, Brasil

Pero ayuda que sea algo así como una microcelebridad. La madre de cuatro hijos, de 43 años, tiene más de 800,000 seguidores en Instagram al tanto de su negocio, su vida familiar y su experiencia adaptándose a su nuevo hogar en el sur de Florida, adonde se trasladó desde São Paulo para liderar el proyecto de Nubank en EE.UU.

“Por eso estoy aquí”, dijo Junqueira. “Porque fui la principal responsable de construir la marca en Brasil a lo largo de los años hasta lo que es hoy”.

La marca atiende a más del 60% de la población adulta de Brasil y mantiene más de US$ 40,000 millones en depósitos. Junqueira se convirtió en multimillonaria después de que Nubank recaudara US$ 2,600 millones en una oferta pública inicial en EE.UU. en 2021. Su participación está valorada en unos US$ 1,900 millones y la acción ha subido más de 60% desde su debut, frente a un alza de 22% del índice KBW Bank, que sigue a los principales bancos estadounidenses.

Nu Stadium en Miami el 4 de abril.

Base hispana

Miami es una base natural para las operaciones de Nubank en EE.UU. Es el epicentro de un condado mayoritariamente hispano y el nombre de la empresa tiene peso entre millones de estadounidenses con vínculos con América Latina.

Aun así, Nubank ha apostado en grande para dar a conocer su presencia. Su nombre ya aparece en el estadio de fútbol donde el Inter Miami CF, liderado por Lionel Messi, juega sus partidos como local. Junqueira y Vélez asistieron al debut del equipo como local a comienzos de este mes.

La empresa también está asociada con un equipo de Fórmula Uno vinculado a Mercedes-Benz Group AG, sumándose a un deporte cuya popularidad se ha disparado desde el estreno de una serie documental de Netflix Inc. en 2019.

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Otra forma de atraer nuevos clientes es conectar a los estadounidenses con los mercados principales de Nubank. Su presencia en EE.UU. podría beneficiar a inmigrantes que envían dinero regularmente a sus países de origen.

“Puedo imaginar un escenario en el que, gracias a su capacidad para hacer transferencias de cuenta a cuenta desde EE.UU. hacia América Latina, Nu ofrezca remesas gratuitas como forma de captar clientes”, dijo Zachary Gunn , analista de Financial Technology Partners. “Históricamente eso no ha sido posible porque existen redes distintas en cada extremo”.

Analistas de Citigroup Inc. señalan que Nubank —que se espera se enfoque en tarjetas de crédito y préstamos personales en EE.UU.— podría alcanzar unos US$ 21,000 millones en ese país para 2030 si logra captar 2% de participación de mercado en California, Texas y Florida, tres estados con grandes poblaciones hispanas. Eso equivale aproximadamente al 60% de su cartera de préstamos en Brasil.

Cristina Junqueira, cofundadora y directora ejecutiva de Nu Holdings para EE. UU., en Miami, Florida, EE. UU., el lunes 2 de marzo de 2026. El Inter Miami CF, equipo del astro Lionel Messi, firmó un acuerdo con Nu Holdings que otorga al gigante de la tecnología financiera los derechos de nombre del nuevo estadio del equipo y espacio en sus famosas camisetas rosas. Fotógrafa: Ysa Pérez/Bloomberg

Citi también proyecta un retorno sobre el capital de 20% para la operación de Nubank en EE.UU., por encima del promedio nacional de 12%.

“A nuestro juicio, Nu podría seguir superando el promedio de EE.UU. gracias a su bajo costo de atención”, escribió el analista Gustavo Schroden en un informe de marzo.

Aunque es lógico comenzar enfocándose en hispanos y brasileños en EE.UU., Nubank tiene ambiciones más amplias. La empresa contrató recientemente a un ejecutivo de TikTok para captar la atención de personas que quizás nunca han oído hablar de ella. También ha abierto oficinas en EE.UU. cerca de Washington, D.C., y en Palo Alto, California, este último hogar de muchas figuras destacadas de Silicon Valley.

“Estamos construyendo esto para los estadounidenses”, dijo Junqueira. “Las primeras personas que nos van a reconocer serán de Brasil, México”, agregó, “pero lo vamos a hacer para esta nueva generación joven y acomodada que está emergiendo en EE.UU.”