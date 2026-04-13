Cristina Junqueira durante una entrevista en Miami el 2 de marzo. Fotógrafo: Ysa Pérez/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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La multimillonaria brasileña Cristina Junqueira, de 43 años, tuvo dificultades para obtener una tarjeta de crédito después de llegar a Miami el año pasado junto a su esposo y sus cuatro hijos.

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