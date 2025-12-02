El martes 2 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ante expectativas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión de este mes.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.368. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.374 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.29% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.360 y se vende a S/ 3.380, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.362 a la compra y S/ 3.377 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían pérdidas al cierre del día anterior, luego de que el dólar recortara una importante caída cuando bajó por expectativas de un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión de este mes.

En las últimas semanas, los operadores han aumentado las apuestas a una bajada de las tasas de interés en diciembre, a raíz de unos datos estadounidenses más débiles y de los comentarios moderados de varias autoridades, como el Gobernador de la Fed Christopher Waller, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.

Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados valoran ahora en un 88% la posibilidad de un recorte de tasas.