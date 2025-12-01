El lunes 1 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero incremento, en medio de expectativas de que la Reserva Federal baje sus tasas de interés de referencia en diciembre, lo que mejora el atractivo de los activos de mercados emergentes.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.366. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.365 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.53% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

LEA TAMBIÉN: Los cinco bancos que más ganan pese a caída global del dólar

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.357 a la compra y S/ 3.368 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las monedas latinoamericanas se fortalecían el viernes pasado, para cerrar una semana y un mes que les han sido favorable gracias a las expectativas de que la Reserva Federal baje sus tasas de interés de referencia en diciembre, lo que mejora el atractivo de los activos de mercados emergentes.

Las bolsas regionales también anotaban ganancias en la apertura en un entorno de mayor apetito por el riesgo.

Las tasas de interés más bajas en la mayor economía del mundo mejoran las perspectivas de demanda para los productos transables de América Latina y el atractivo de los activos regionales, que ofrecen rendimientos nominales más altos.