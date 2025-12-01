Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El lunes 1 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero incremento, .

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.366. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.365 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dóla

LEA TAMBIÉN: Los cinco bancos que más ganan pese a caída global del dólar

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.357 a la compra y S/ 3.368 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las monedas latinoamericanas se fortalecían el viernes pasado, para cerrar una semana y un mes que les han sido favorable gracias a las expectativas de que la Reserva Federal baje sus tasas de interés de referencia en diciembre, lo que mejora el atractivo de los activos de mercados emergentes.

Las bolsas regionales también anotaban ganancias en la apertura en un entorno de mayor apetito por el riesgo.

Las tasas de interés más bajas en la mayor economía del mundo mejoran las perspectivas de demanda para los productos transables de América Latina y el atractivo de los activos regionales, que ofrecen rendimientos nominales más altos.

TE PUEDE INTERESAR

Precio del dólar cierra a la baja: BCRP interviene y compra US$ 157 millones
Compra de viviendas: baja del dólar genera ‘descuento’ de 10% en un segmento de inmuebles
Así cerraría el dólar este año, ¿qué papel juega ahora el BCR?
Tipo de cambio hoy en Perú: ¿En cuánto cerró el dólar este jueves 27 de noviembre?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.