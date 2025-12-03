El miércoles 3 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, con los inversores a la espera de datos de Estados Unidos en busca de pistas sobre los futuros movimientos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

El tipo de cambio empezó el día en S/3.363. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.369 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 3.26% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.355 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.365 a la compra y S/ 3.374 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subían el martes, en medio de la estabilidad del dólar en los mercados globales y con los inversores a la espera de datos de Estados Unidos en busca de pistas sobre los futuros movimientos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

El lunes se conoció que el sector manufacturero estadounidense se contrajo en noviembre por noveno mes consecutivo.

Ahora los inversores están pendientes del informe de empleo ADP de noviembre del miércoles y del índice PCE de septiembre del viernes, que se publicará con retraso, en busca de pistas sobre un recorte de las tasas de interés de la Fed en la reunión del banco central de la próxima semana.