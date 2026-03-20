La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que preside Segundo Montalvo (Perú Libre), convocó a los ministros de Educación, María Cuadros Espinoza, y de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, con la finalidad que informen sobre las acciones desplegadas por sus despachos respectivos, para el inicio del año escolar lectivo 2026 a nivel administrativo, logístico y presupuestal.

La convocatoria para la titular del MINEDU está referida para conocer el “plan a corto plazo, incluyendo alternativas de solución para atender la falta de vacantes en el proceso de matrícula de estudiantes en diversas UGEL de Lima Metropolitana y en las regiones del país”, reseña el documento remitido.

“Asimismo, estamos solicitando un informe sobre la corrección de oficio de la Resolución Viceministerial N.º 054-2025-MINEDU, en el marco de la Ley Nº 32238, requerimiento efectuado en reiteradas oportunidades por esta Comisión y que, a la fecha, no ha sido atendido”, considera el escrito.





Brecha de infraestructura educativa

De la misma manera, el parlamentario Montalvo Cubas, ha invitado al titular del MEF, Rodolfo Acuña, para que informe sobre “la previsión y priorización en la ley del presupuesto del ejercicio fiscal 2026-2027, considerando el 6% del PBI para el sector educación con la finalidad de atender las diferentes necesidades que afronta este importante sector de nuestro país”.

De la misma forma, se espera su exposición respecto a “las previsiones y priorización presupuestal y financiera, para atender con carácter de urgente, la brecha de infraestructura educativa en las instituciones educativas a nivel nacional y en particular las ubicadas en los distritos de Ancón, Comas, Carabayllo, Puente Piedra, San Martin de Porres, San Anita, La Victoria, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Villa Salvador, San Juan de Miraflores, Chorrillos y entre otros, que han sido declarados inhabitables a consecuencia del sismo suscitado el 15 de junio de 2025 y que hasta la fecha no han sido atendidas”.

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Cabe resaltar que la sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, se realizará en las instalaciones del Instituto De Educación Superior Tecnológico Público Argentina, ubicado en la Av. Alfonso Ugarte Cdra.9, a partir de las 09.30 horas.