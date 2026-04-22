Gremios empresariales piden al presidente Balcázar respetar acuerdos de defensa con E.E.U.U. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec
Gremios empresariales piden al presidente Balcázar respetar acuerdos de defensa con E.E.U.U. Fotos Jesús Saucedo /@photo.gec
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Redacción Gestión
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s, lo que consideraron insuficiente para garantizar la defensa nacional.

A través de un comunicado,

Los gremios recordaron que, desde 2012, se vienen evaluando opciones para la compra de aviones destinados a la defensa aérea.

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Asimismo, indicaron que, , pese a que Balcázar habría negado esta situación, ordenado la paralización del proceso.

En el documento,

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“En esta situación los peruanos debemos estar unidos en torno a los altos intereses de la patria, actitud que el actual presidente pareciera no entender a cabalidad”, se lee en el comunicado.

Finalmente,

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Este pronunciamiento fue suscrito por la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industria (SNI), la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PerúCámaras), la Sociedad Nacional de Turismo (Canatur), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Camára Nacional de Turismo del Perú (Canatur), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap) y la Plataforma Nacional Mipymes.

Aviones de combate de la FAP. Foto composición para Gestión - Perplexity
Aviones de combate de la FAP. Foto composición para Gestión - Perplexity

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