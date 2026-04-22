Los gremios empresariales advirtieron sobre la necesidad de renovar el material de defensa aérea del país, debido a que el equipamiento actual es muy antiguo y cuenta con pocas unidades operativas, lo que consideraron insuficiente para garantizar la defensa nacional.

A través de un comunicado, cuestionaron las recientes actitudes del presidente José Balcázar en relación con la compra de un primer lote de aviones para la defensa aérea a la firma Lockheed Martin.

Los gremios recordaron que, desde 2012, se vienen evaluando opciones para la compra de aviones destinados a la defensa aérea.

Asimismo, indicaron que, de acuerdo con declaraciones de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, el contrato con Lockheed Martin ya había sido suscrito y era de conocimiento del presidente de la República, pese a que Balcázar habría negado esta situación, ordenado la paralización del proceso.

En el documento, los empresarios dijeron que, según lo manifestado por los ministros, el jefe de Estado habría faltado a la verdad y estaría poniendo en riesgo la capacidad de defensa aérea del país.

“En esta situación los peruanos debemos estar unidos en torno a los altos intereses de la patria, actitud que el actual presidente pareciera no entender a cabalidad”, se lee en el comunicado.

Finalmente, los gremios empresariales pidieron al presidente Balcázar a honrar los compromisos asumidos por el Perú con Estados Unidos. Además, exhortaron a los congresistas a estar a la altura de sus responsabilidades y actuar con la seriedad que exige la coyuntura actual.

Este pronunciamiento fue suscrito por la Asociación de Exportadores (Adex), la Sociedad Nacional de Industria (SNI), la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PerúCámaras), la Sociedad Nacional de Turismo (Canatur), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la Camára Nacional de Turismo del Perú (Canatur), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap) y la Plataforma Nacional Mipymes.