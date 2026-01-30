En 2025, la UNI abrió su primera Escuela Profesional de Urbanismo. Imagen ChatGPT
Daniel Seclen Parraguez
mailDaniel Seclen Parraguez

En el contexto actual, donde ciudades como Lima se han sobresaturado, carreras como las de Urbanismo han demostrado ser una alternativa para que las futuras generaciones trabajen en el reordenamiento urbano.

