El año pasado, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) abrió su primera Escuela Profesional de Urbanismo, para formar profesionales que atiendan la problemática de la ciudad, el crecimiento desordenado y la presión sobre zonas agrícolas y productivas, por citar algunas de las áreas de intervención.

La decana añadió que en el primer proceso de admisión (2025-2) ingresaron 32 estudiantes a Urbanismo; y que para el periodo 2026-1, el número de vacantes se incrementará a 37, con la posibilidad de llegar a 40 estudiantes.

“A veces hay chicos de Arquitectura que no ingresan a la carrera y tienen como segunda opción Urbanismo. Entonces, es posible que estemos en un promedio de 40 estudiantes para este segundo ciclo”, añadió.

Necesidad de la carrera de Urbanismo

Rosario Pacheco Acero, decana de la decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (FAUA) de la UNI, sostuvo que el Perú necesita profesionales que planifiquen el territorio y organicen las ciudades de manera adecuada, debido a que la expansión urbana se ha dado de forma muy desordenada.

Señaló que se requieren instrumentos de gestión, normativa, planificadores y diseñadores de ciudades, y que todo ello se integra en la figura del urbanista, motivo por el cual la Escuela de Urbanismo contribuirá directamente al ordenamiento territorial y a mejorar las ciudades del país.

Pacheco indicó que los futuros urbanistas deberán encargarse de una mejor distribución de la población, de la correcta zonificación y de las habilitaciones urbanas, orientando la expansión de la ciudad hacia áreas adecuadas sin afectar espacios productivos.

“El especialista profesional que va a salir de nuestra carrera de Urbanismo tendrá el perfil de mejorar el territorio, organizar el espacio, el ordenamiento territorial, ser un gestor en cuanto a la ciudad” acotó.

Según Pacheco, el campo laboral es amplio e incluye gobiernos locales y regionales, ministerios y entidades públicas, así como el sector privado.

¿Qué diferencia a un urbanista de un arquitecto?

La decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes aclaró que el urbanista no compite con el arquitecto ni le quita campo laboral, sino que lo complementa, aportando una mirada territorial y de ciudad frente al enfoque de diseño de edificaciones propio de la arquitectura.

Asimismo, enfatizó que el urbanista trabaja en equipos interdisciplinarios junto con arquitectos, sociólogos, geógrafos, antropólogos y otros profesionales, lo que refuerza su rol articulador en proyectos urbanos y territoriales.

“El arquitecto tiene su campo de acción, como es diseño de edificaciones, pero se necesita que también al profesional que vea el territorio, que vea la ciudad. Entonces, ese, ese es el complemento del arquitecto”, acotó.

Admisión 2026 - I

Para este 2026/I, se darán exámenes de admisión días 16, 18 y 20 de febrero.

Se espera llegar a los 900 postulantes; cifra mayor a la registrada para este semestre, cuando llegaron a 600. Ello, estará impulsado por mayores esfuerzos de difusión, como visitas a colegios, uso de redes sociales y campañas específicas sobre la Escuela de Urbanismo, se espera alcanzar entre 800 y 900 postulantes en el siguiente proceso.

El procedimiento será similar al de otras carreras de la UNI, en donde se incluye tres exámenes y una prueba vocacional.

Bustamante adelantó que se contempla también el interés de profesionales egresados de otras carreras de la UNI que deseen estudiar Urbanismo.

Líneas de formación

Isis Bustamante, directora de la Escuela Profesional de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (FAUA) de la UNI, contó que en agosto de 2025 se realizó el primer examen de admisión para esta carrera, ingresando 32 estudiantes, los cuales conforman la primera promoción.

La escuela forma parte de la FAUA, que históricamente solo ofrecía Arquitectura y que ahora incorpora Urbanismo como carrera profesional independiente.

“La carrera dura 5 años, tiene aproximadamente 65 cursos y 207 créditos. Son 10 ciclos académicos, cada año se desarrollan 2”, indicó.

A su vez, la malla curricular está organizada en varias líneas principales de trabajo que estructuran la formación del urbanista.

Por ejemplo, se encuentra el aprendizaje del “Desarrollo del hábitat urbano”, donde se centra en el análisis y diseño de la ciudad como espacio habitable como barrios, servicios, movilidad, espacios públicos.

También se encuentra “Desarrollo social y económico”, en donde se incluye cursos de población, demografía, antropología, sociología urbana, economía aplicada y desarrollo social y económico.

Otra materia que se ejecuta es “Desarrollo físico, territorial y ambiental”, en donde se tratarán temas de geografía, territorio, equipamientos (educación, salud, recreación), hábitat, movilidad y estructura física de la ciudad.

También está “Desarrollo institucional y normativo”, donde se incorpora cursos como legislación urbana y temas relacionados con habilitaciones urbanas, saneamiento de terrenos y urbanizaciones.

Esto prepara al urbanista para manejar marcos legales y procedimientos que usualmente pocos profesionales dominan en profundidad.

Finalmente se encuentra “Investigación y emprendimiento”, donde se promueve la investigación como componente obligatorio de la carrera, con temas que luego puedan publicarse.

“Como parte de la carrera, el alumno también tiene estudios generales. Entonces lleva todo lo que son las matemáticas, de acuerdo con los estatutos de la universidad. También hay cursos electivos, donde el alumno va a llevar a partir del sexto ciclo y le va a permitir conocer y hacer prácticas preprofesionales”, añadió Bustamante.

Creación del Colegio de Urbanistas

La decana de la facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes adelantó que la facultad viene trabajando en la creación de un Colegio Profesional de Urbanistas que respalde y habilite legalmente a los egresados de la carrera para ejercer la profesión en todo el país.

“La Universidad Federico Villarreal tuvo dos promociones de urbanistas. O sea, hay urbanistas titulados, pero que no tienen un colegio que los acoja. Entonces, estamos con toda esa inquietud y esperamos que todo nos acompañe bien para poder tener prontamente, de repente, en el próximo año”, mencionó.

También explicó que se están realizando coordinaciones y elaborando documentos para impulsar un proyecto de ley. El objetivo es que, cuando egresen las primeras promociones de la UNI, en cinco años, cuenten con un colegio que los habilite formalmente para ejercer.