La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) abrió las inscripciones para su Examen de Admisión 2026-II, proceso mediante el cual miles de jóvenes buscarán alcanzar una de las 1,630 vacantes disponibles en las distintas carreras y modalidades de ingreso que ofrece esta casa de estudios superiores.

De acuerdo con el cronograma oficial, el examen de admisión se desarrollará los días 10, 12 y 14 de agosto de 2026. En tanto, los postulantes a la carrera de arquitectura deberán rendir además una prueba de aptitud vocacional el 8 de agosto. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de julio.

La primera jornada de evaluación, programada para el 10 de agosto, comprenderá las pruebas de aptitud académica, razonamiento verbal y razonamiento matemático, informó la Agencia Andina.

Posteriormente, el 12 de agosto se realizará el examen de matemáticas, mientras que el 14 de agosto se aplicarán las evaluaciones de física y química.

La Dirección de Admisión de la UNI precisó que todos los postulantes rendirán las mismas pruebas en las mismas fechas, de acuerdo con el cronograma establecido para cada etapa del proceso.

Asimismo, recordó que los aspirantes a arquitectura deberán participar obligatoriamente en la evaluación de aptitud vocacional.

De acuerdo con el cronograma oficial, el examen de admisión de la UNI se desarrollará en agosto 2026. (Foto: César Bueno)| Foto: Andina

Requisitos para postular a la UNI

Los interesados deberán completar su inscripción a través de la página web de Admisión de la UNI. Para ello, deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, una fotografía tamaño pasaporte con fondo blanco y la Constancia de Logros de Aprendizaje.

La universidad señaló que el registro puede realizarse de manera virtual mediante la plataforma habilitada para el proceso de admisión 2026-II, donde los postulantes también podrán acceder a información detallada sobre costos, modalidades de ingreso y cronograma oficial.

Por otro lado, la UNI informó que las solicitudes de becas y semibecas podrán presentarse del 30 de junio al 3 de julio de 2026.

Los interesados deberán acreditar su situación socioeconómica mediante la documentación correspondiente. Los requisitos específicos serán publicados en la página web de Admisión junto con los detalles del proceso.

Para obtener más información o resolver consultas relacionadas con las inscripciones, la Dirección de Admisión ha habilitado los números telefónicos 981 609 170 / 981 606 955 / 981 600 816.