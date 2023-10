El complejo se edificará sobre un terreno de poco más de 700 m2 en la cuadra dos de la mencionada vía, y contará con unos 2,000 m2 de área comercial. Tomás Vega, director general del Grupo Yes, precisó que la construcción de esta infraestructura se iniciará en el primer trimestre de 2024 y deberá estar lista a más tardar en el primer semestre de 2025.

La principal tienda ancla será la de Carolina Herrera, cuyo representante en América Latina es socio del proyecto. También se encontrará allí un local de la marca española de gastronomía Enrique Tomás y otras tres marcas premium cuyos nombres el Grupo Yes prefiere mantener en reserva por ahora.

Colombiana Malva ingresa al Perú

Por otro lado, una apertura que se avecina en la Av. El Bosque corresponde a la firma colombiana Malva, que abrirá en diciembre su primera tienda en Perú de prendas de vestir y accesorios femeninos. Se trata de una tienda donde se ofrecerá productos de diversas marcas de Colombia y otros países. “El ingreso de esta marca va a marcar un hito en el retail de alta gama en el país”, sentenció Vega.

Como lo indicó el director del Grupo Yes en una entrevista realizada en marzo pasado, este año la compañía ha decidido retomar el proyecto de desarrollar un boulevard de lujo en la calle El Bosque luego de haberlo dejado en stand by debido a la pandemia. Allí se encuentran marcas como Aldo & co., Hugo Boss, Tous, Bimba y Lola, entre otras.

Además, anunció que el hotel Doubletree by Hilton, que abrirá el 1 de febrero del próximo año en San Isidro, se integrará al boulevard por medio de un “acuerdo de servidumbre”, que implica un acceso liberado entre las tiendas y el hotel.

Planes de la marca española Enrique Tomás

Con respecto a la cadena internacional Enrique Tomás, representada en Perú por el Grupo Yes, señaló que hace dos meses abrió un local de 60 m2 en el food hall de Larcomar con una inversión US$ 200,000. Además de ese restaurante, cuenta con otros tres en el Jockey Plaza, en el hotel Country y en La Estancia en La Molina.

Sus siguientes aperturas las realizará en el 2025: en el terminal del Aeropuerto Jorge Chávez y en el centro comercial Camino Real, que para esas fechas estaría remodelado. Vega también sostuvo que se evalúa llevar Enrique Tomás a la ciudad de Trujillo (La Libertad) por medio de franquicias.

La llegada de Enrique Tomás al centro comercial Camino Real estaba prevista para el 2024, pero el retraso en los trabajos de remodelación ha hecho que se postergue la apertura de esta tienda y las de otras cuatro marcas también representadas por el Grupo Yes. Estas últimas son Lloyd, Boggi Milano, Hugo y una marca italiana de calzado y prendas de vestir que abrirá allí la primera de sus tiendas en Sudamérica.

Asimismo, lamentó que la marca Lloyd no haya podido abrir su segunda tienda en Lima en el centro comercial Portal La Molina, de Cencosud. “Es una pena que las autoridades se conviertan en obstáculos”, agregó.

Sostuvo que el Grupo Yes evalúa llevar algunas de sus marcas a Lima Norte. La primera de ellas sería Hugo, que por su estilo juvenil podría tener acogida en los distritos de esa parte de la capital.

SOBRE EL AUTOR Selene Rosales Redactora Senior con 10 años de experiencia en periodismo político, económico y de negocios. Actualmente forma parte del equipo de Negocios del diario Gestión.