Alejandro Salas, vocero de Martín Vizcarra, dejó abierta la posibilidad de postular a la presidencia por el partido Perú Primero si el exmandatario queda finalmente inhabilitado para participar en las elecciones generales del 2026. Aun así, precisó que el objetivo principal de la organización sigue siendo que el expresidente lidere la candidatura.

“¿Si Vizcarra me propone a mí? No lo hemos conversado, estoy para ayudar desde el lugar donde se me indique. No me corro a nada, pero lo que hacemos ahora es empujar para que él sea el candidato. Más que a Vizcarra, al país no se le dice no” , dijo Salas a Cuentas Claras, de Canal N.

Indicó además que, en caso Vizcarra no pueda postular, se apoyará a quien él designe. “Si él lo propone y la situación exige a alguien en el partido tomar la bandera, a quien señale Vizcarra todos tenemos que apoyar. Pero insisto, la apuesta es que sea él”, subrayó.

Consultado sobre si el hermano del exjefe de Estado podría ser una alternativa, evitó cerrarse a esa posibilidad, aunque recalcó que ese escenario no ha sido discutido. “No descarto la postulación de alguien que Vizcarra proponga, no necesariamente el hermano.. No se ha hablado de un plan B, pero lo que sí tengo claro es que la propuesta de Vizcarra estará en las urnas”, enfatizó.

En cuanto a los plazos legales, Salas afirmó que aún hay margen para lograr la habilitación. “No estamos engañando a nadie. Vamos por una medida cautelar, absolutamente viable, y los tiempos sí alcanzan”, dijo.

Pleno del Congreso aprobó el miércoles inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra por cierre del Congreso en el 2019. Foto: Andina.

Salas también se refirió a la reciente tercera inhabilitación aprobada por el Congreso, esta vez por el cierre del Parlamento en 2019. A su juicio, esta decisión no debilita las posibilidades del exmandatario, sino que refuerza su argumento de frente a instancias internacionales.

“No, por el contrario, suma. Hemos conversado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hay preocupación por lo que ocurre en el Perú. Ya se nos había indicado que cualquier nuevo hecho que agrave la situación debe ser trasladado a la Comisión. Lo sucedido ayer refuerza nuestra posición: se vulnera el debido proceso. Se usó una reconsideración para votar sin escuchar su defensa. Si eso no es vulnerar el debido proceso, no sé qué es”, remarcó.

Criticó, además, que el Congreso actúe sin respetar procedimientos básicos. “Deberían reconsiderar aquellos que participaron de la sesión, no los que no estuvieron ni escucharon la defensa. Se desnaturaliza. Es un Congreso que tiene sus propias reglas, que lo que hace es mayormente atrocidades. Estamos seguros que, ahora que buscan reelegirse, la población les va a negar en las urnas esta posibilidad”, añadió.

Finalmente, aseguró que Perú Primero estará en la contienda electoral del 2026. “No hay duda: el partido que fundó Vizcarra va a participar. Su ideario, su propuesta y sus bases estarán en las urnas. Falta que Vizcarra postule, pero Perú Primero estará presente sí o sí”, concluyó.