El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una alerta de consumo tras la comunicación de la empresa Saga Falabella S.A. sobre el retiro de 350 sillas de comedor de la marca Crate&Barrel, modelo Ana Dining Chair .

Los productos, identificados con los códigos 108976, 109100, 109117, 109123, 387127, 387135 y 387141, fueron fabricados en China y comercializados en el Perú entre 2021 y enero de 2025.

De acuerdo con la información proporcionada por el proveedor, existe el riesgo de que las patas de las sillas puedan quebrarse durante su uso, lo que podría provocar caídas y eventuales lesiones a los consumidores.

Indecopi emitió la alerta tras el retiro voluntario de 350 sillas Crate&Barrel vendidas en Saga Falabella. Foto: Indecopi.

Ante esta situación, se recomienda suspender de inmediato el uso del producto como medida preventiva y contactar al proveedor a través del número de WhatsApp 976 374 799 o mediante el correo servicioalclientepe@crateandbarrel.com.pe, a fin de recibir información sobre las acciones dispuestas para la atención de los clientes.

El Indecopi recordó que los consumidores pueden reportar incidentes vinculados a productos potencialmente peligrosos a través del portal del Sistema de Alertas de Consumo. Este mecanismo permite difundir información sobre bienes que representen riesgos no previstos para la seguridad o la salud de los usuarios, con datos proporcionados por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes.