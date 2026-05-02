Antes del esperado enfrentamiento entre David Benavidez y Gilberto Ramírez, habrá una vibrante pelea. Estoy hablando del combate Ángel Fierro vs. Óscar Duarte. Ambos luchadores se verán las caras en el T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado 2 de mayo. Para que no te pierdas el mano a mano, descubre aquí a qué hora iniciará y qué canales de televisión lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

La pelea Ángel Fierro vs. Óscar Duarte promete ser muy emocionante de principio a fin. (Foto: @premierboxing y @goldenboy / Instagram)

¿A qué hora ver EN VIVO la pelea Ángel Fierro vs. Óscar Duarte en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas la pelea Ángel Fierro vs. Óscar Duarte en el T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado 2 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará la cartelera estelar en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 6:00 pm

España: 2:00 am del domingo 3 de mayo

Puerto Rico: 8:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Habiéndote brindado esta información, te comento que es probable que la pelea entre Ángel Fierro y Óscar Duarte comience después de las 9:00 pm ET y 7:00 pm en CDMX.

¿Qué canal transmite EN VIVO la pelea Ángel Fierro vs. Óscar Duarte?

Este sábado 2 de mayo se podrá ver la pelea Ángel Fierro vs. Óscar Duarte a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran enfrentamiento, según el país en el que te encuentres.

País / Región Canal TV y Streaming Online Estados Unidos, España y a nivel mundial Streaming PPV: DAZN (aplicación, modalidad Pay-Per-View), Prime Video (PBC PPV, modalidad Pay-Per-View), DAZN +1.

dazn+2 México TV: Azteca 7 (televisión abierta), ESPN (televisión de paga). Streaming: Disney+ (cartelera completa).

mediotiempo+2

En Estados Unidos, España y a nivel mundial

DAZN y Prime Video: Se transmitirá exclusivamente a través de la modalidad Pay-Per-View (pago por evento) mediante la aplicación de DAZN y Prime Video. DAZN +1

En México

Televisión: Se transmitirá en vivo por televisión abierta a través de Azteca 7 y por televisión de paga en ESPN.

Se transmitirá en vivo por televisión abierta a través de Azteca 7 y por televisión de paga en ESPN. Streaming: Podrás seguir la cartelera completa mediante la plataforma Disney+.