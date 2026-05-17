Nate Diaz aparece con su distintivo gas y jiu‑jitsu sólido, acompañado de una ventaja psicológica por su veteranía y manejo del ritmo. Diaz depende en gran medida de su resistencia, su jab largo y su capacidad para capitalizar errores del rival en el suelo. Mike Perry es el contrapunto: peleador explosivo, buscador del intercambio y con suficiente poder para cambiar la pelea en un instante.

¿Quién ganó la pelea Nate Díaz vs. Mike Perry hoy por MMA en Netflix?

CATEGORÍA / DIVISIÓNPELEARESULTADO
Peso plumaRonda Rousey vs Gina Carano
Peso wélterNate Diaz vs Mike Perry
Peso pesadoFrancis Ngannou vs Philipe Lins
Peso ligeroSalahdine Parnasse vs Kenneth Cross
Peso pesadoJunior Dos Santos vs Robelis Despaigne
Peso pactadoPhumi Nkuta vs Adriano Moraes
Peso wélterJefferson Creighton vs Jason Jackson
Peso wélterNamo Fazil vs Jake Babian
Peso plumaDavid Mgoyan vs Albert Morales
Peso pactadoAline Pereira vs Jade Masson-Wong
Peso pactadoChris Avila vs Brandon Jenkins

La clave será si Perry logra acortar distancias sin exponerse a las transiciones de Diaz; si lo hace, tiene chance de una parada temprana. Las casas de apuestas ofrecen pelea pareja pero muestran respeto por la capacidad de Diaz para llevar la pelea a su terreno.

Pronóstico: preveo una pelea entretenida donde Diaz intente desgastar y controlar con golpes a la distancia y guardias activas; si consigue llevar a Perry al suelo o evitar los intercambios salvajes, puede ganar por decisión o sumisión tardía.

Perry tiene la opción de terminarla con un golpe contundente en el primer o segundo asalto, pero si no logra eso, la ventaja de cardio y técnica de Diaz podría decidir en las tarjetas.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

