Nate Diaz aparece con su distintivo gas y jiu‑jitsu sólido, acompañado de una ventaja psicológica por su veteranía y manejo del ritmo. Diaz depende en gran medida de su resistencia, su jab largo y su capacidad para capitalizar errores del rival en el suelo. Mike Perry es el contrapunto: peleador explosivo, buscador del intercambio y con suficiente poder para cambiar la pelea en un instante.
¿Quién ganó la pelea Nate Díaz vs. Mike Perry hoy por MMA en Netflix?
|CATEGORÍA / DIVISIÓN
|PELEA
|RESULTADO
|Peso pluma
|Ronda Rousey vs Gina Carano
|—
|Peso wélter
|Nate Diaz vs Mike Perry
|—
|Peso pesado
|Francis Ngannou vs Philipe Lins
|—
|Peso ligero
|Salahdine Parnasse vs Kenneth Cross
|—
|Peso pesado
|Junior Dos Santos vs Robelis Despaigne
|—
|Peso pactado
|Phumi Nkuta vs Adriano Moraes
|—
|Peso wélter
|Jefferson Creighton vs Jason Jackson
|—
|Peso wélter
|Namo Fazil vs Jake Babian
|—
|Peso pluma
|David Mgoyan vs Albert Morales
|—
|Peso pactado
|Aline Pereira vs Jade Masson-Wong
|—
|Peso pactado
|Chris Avila vs Brandon Jenkins
|—
La clave será si Perry logra acortar distancias sin exponerse a las transiciones de Diaz; si lo hace, tiene chance de una parada temprana. Las casas de apuestas ofrecen pelea pareja pero muestran respeto por la capacidad de Diaz para llevar la pelea a su terreno.
Pronóstico: preveo una pelea entretenida donde Diaz intente desgastar y controlar con golpes a la distancia y guardias activas; si consigue llevar a Perry al suelo o evitar los intercambios salvajes, puede ganar por decisión o sumisión tardía.
Perry tiene la opción de terminarla con un golpe contundente en el primer o segundo asalto, pero si no logra eso, la ventaja de cardio y técnica de Diaz podría decidir en las tarjetas.
