Este miércoles 30 de septiembre, los hombres también tendrán la oportunidad de poder recibir un detalle: carritos de Hot Wheels. Tal y como ocurrió hace pocos días con la viralización de regalar flores amarillas, surge esta nueva tendencia centrada en el género masculino, donde tu pareja, amiga o familiar podría obsequiarte un carrito coleccionable de esta famosa marca. Aquí te dejo ideas para que puedas obsequiar y hacer feliz a tu persona favorita.
¿Qué Hot Wheels regalar el 30 de septiembre? Ideas para novio, amigo o familiar
Este 30 de septiembre, una forma de engreír o demostrar tu cariño hacia un hombre importante en tu vida es obsequiándole un carrito de hot wheels -o los que consideres convenientes- por lo que aquí te dejaré con diferentes opciones, acorde a si es para tu novio, amigo o familiar.
Para tu novio
- Hot Wheels Premium: ideal si le gustan los autos y quieres darle algo más coleccionable.
- Porsche, Nissan Skyline o Toyota Supra: buenas opciones si sabes que le gustan los deportivos japoneses o europeos.
- Fórmula 1: especialmente si sigue las carreras.
- 2 o 3 Hot Wheels juntos: puedes formar un pequeño ramo y acompañarlo con una foto o una carta.
- Hot Wheels + flores: combina el carrito con rosas o flores azules para darle un aspecto más romántico. En Lima ya existen arreglos comerciales que utilizan esta combinación.
Para un amigo
- Un Hot Wheels de su auto favorito: si sabes qué modelo de automóvil le gusta.
- Muscle car: Mustang, Camaro, Corvette, Dodge Charger, etc.
- JDM: Skyline, Supra, RX-7 o similares.
- Hot Wheels de película o videojuego: una alternativa divertida si tiene alguna franquicia favorita.
- Ramo de 2 o 3 carritos: queda bien como regalo grupal entre amigos.
Para un familiar
- Un clásico: Volkswagen Beetle, Volkswagen T1, Porsche 911 o algún modelo reconocible.
- Un auto que haya tenido: si tu papá, hermano, primo o familiar tuvo un automóvil especial, buscar una miniatura similar hace que el regalo tenga más significado.
- Hot Wheels + chocolates: una opción sencilla si no es coleccionista.
- Caja personalizada: carrito + fotos familiares + dedicatoria.