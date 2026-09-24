Costa Rica y Curazao se enfrentarán este jueves 24 de septiembre en el Estadio Ricardo Saprissa por la Fecha 1 del Grupo A de la Concacaf Nations League 2026. Como el partido es imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Costa Rica vs. Curazao en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026 este jueves 24 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 10:00 pm

Estados Unidos (CT): 9:00 pm

Estados Unidos (MT): 8:00 pm

Estados Unidos (PT): 7:00 pm

México (CDMX): 8:00 pm

España: 4:00 am del viernes 25 de septiembre

Puerto Rico: 10:00 pm

Panamá: 9:00 pm

Costa Rica: 8:00 pm

República Dominicana: 10:00 pm

El Salvador: 8:00 pm

Guatemala: 8:00 pm

Honduras: 8:00 pm

Nicaragua: 8:00 pm

Argentina: 11:00 pm

Brasil (Brasilia): 11:00 pm

Uruguay: 11:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 11:00 pm

Bolivia: 10:00 pm

Venezuela: 10:00 pm

Ecuador: 9:00 pm

Perú: 9:00 pm

Colombia: 9:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Costa Rica vs. Curazao?

Este jueves 24 de septiembre se podrá ver el juego Costa Rica vs. Curazao por la Concacaf Nations League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 2, FOX One, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX

Costa Rica: Repretel Canal 6

Puerto Rico: Fox Sports 2, ViX, NAICOM