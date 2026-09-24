Portugal inicia su camino en la UEFA Nations League 2026/27 frente a Gales este jueves 24 de septiembre, en el Estádio José Alvalade de Lisboa . El combinado portugués, con el impulso de su público, busca imponer condiciones desde el estreno ante una selección galesa que suele elevar su rendimiento en los desafíos de máxima exigencia europea. El partido se jugará a las 15:45 en Argentina, Uruguay y Chile; 13:45 en Colombia, Perú y Ecuador, y tendrá transmisión en vivo y exclusiva para Sudamérica a través de Disney+ Plan Premium.

Portugal llega a este compromiso con la obligación de reivindicarse tras su campaña en el Mundial 2026. La selección portuguesa partía entre las principales candidatas al título, pero su recorrido terminó en los octavos de final, luego de perder ante España en un duelo de alta exigencia.

Gales, por su parte, afronta el partido después de una derrota frente a Rumania en su más reciente presentación internacional. El combinado galés busca reaccionar y recuperar protagonismo en su regreso a la máxima categoría del torneo, con la mira puesta en sumar resultados que le permitan consolidar su permanencia.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO el partido Portugal vs. Gales EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

Portugal vs. Gales se juega este jueves 24 de septiembre de 2026 a las 20:45 de España/Portugal continental (18:45 GMT) , por la primera fecha del Grupo A4 de la UEFA Nations League 2026/27. El partido es por la competición de UEFA y se disputará en el Estádio José Alvalade de Lisboa.

País o región disponible Hora local Dónde ver Señal ESPN / plataforma Argentina 15:45 Streaming Disney+ Plan Premium Bolivia 14:45 Streaming Disney+ Brasil 15:45 TV y streaming sportv / Disney+ Chile 15:45 Streaming Disney+ Plan Premium Colombia 13:45 Streaming Disney+ Plan Premium Costa Rica 12:45 Streaming Disney+ Ecuador 13:45 Streaming Disney+ Plan Premium El Salvador 12:45 Streaming Disney+ Guatemala 12:45 Streaming Disney+ Honduras 12:45 Streaming Disney+ México 12:45 TV de paga Sky México Nicaragua 12:45 Streaming Disney+ Panamá 13:45 Streaming Disney+ Paraguay 14:45 Streaming Disney+ Perú 13:45 Streaming Disney+ Plan Premium República Dominicana 14:45 Streaming Disney+ Uruguay 15:45 Streaming Disney+ Plan Premium Venezuela 14:45 Streaming Disney+ Estados Unidos 14:45 ET / 11:45 PT TV y streaming FOX Sports, FuboTV y ViX; no figura una emisión de ESPN Canadá 14:45 ET / 11:45 PT Streaming DAZN Canada Reino Unido (Gales) 19:45 TV y streaming BBC One Wales, BBC iPlayer y S4C Portugal 19:45 TV y streaming RTP y Sport TV Portugal España 20:45 Streaming RTVE Play

La disponibilidad general de la Nations League por país procede de los socios oficiales de retransmisión publicados por UEFA. ESPN confirmó específicamente que, para Sudamérica, el encuentro irá por Disney+ Plan Premium y detalló las horas de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú y Ecuador .

¿Dónde ver Portugal vs. Gales EN VIVO y EN DIRECTO en Sudamérica?

Para la audiencia hispanohablante de Sudamérica, el partido se podrá seguir principalmente por Disney+ Plan Premium, la plataforma asociada a ESPN para esta transmisión. Arranca a las 13:45 en Perú, Colombia y Ecuador; a las 14:45 en Bolivia y Venezuela; y a las 15:45 en Argentina, Chile y Uruguay.

En Brasil, el partido contará con la alternativa de sportv en televisión, además de Disney+. En Paraguay, la hora de inicio es 14:45 y la plataforma disponible es Disney+.

¿Dónde ver Portugal vs. Gales EN VIVO y EN DIRECTO en México y Centroamérica?

En México, Portugal vs. Gales comenzará a las 12:45 y la guía oficial de UEFA sitúa los derechos de la Nations League en Sky México, por lo que no aparece Disney+ como opción oficial para este territorio.

En Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica el balón rodará a las 12:45, con Disney+ como plataforma disponible . En Panamá se jugará desde las 13:45, también vía Disney+.