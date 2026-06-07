Con la Copa Mundial de Fútbol 2026 a la vuelta de la esquina, el catálogo de Netflix alista una serie de documentales que conviene tener en el radar antes del pitazo inicial. Se trata de producciones que ofrecen retratos de figuras que cambiaron la historia del deporte, acceso entre bastidores a los vestuarios de las grandes selecciones y, al menos, una crónica de crisis institucional que todavía genera debate. De esta manera, si quieres empezar tu maratón futbolera frente a la TV, aquí Gestión Mix te cuenta qué títulos ya están disponibles en la plataforma y qué propone cada uno.

Vale precisar que el estreno que funciona como gancho principal en este momento es “Noruega vuelve al ruedo” (en inglés: “Norway: The Dark Horse” y en su idioma original: “Norges vei tilbake"), la serie documental de dos episodios que llega a Netflix el martes 9 de junio.

El título sigue el regreso de la selección masculina noruega a la Copa Mundial de Fútbol tras 26 años de ausencia, con material de acceso exclusivo a un equipo que ha despertado expectativa en todo el planeta.

Así, Erling Haaland, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth y Antonio Nusa son los nombres propios de una historia conducida desde el banco por el entrenador Ståle Solbakken.

Y, en el torneo, Noruega comparte grupo con potencias como Francia y Senegal, lo que convierte cada partido del equipo escandinavo en un desafío mayúsculo.

Antes de continuar, mira el tráiler de la docuserie:

¿QUÉ OTROS DOCUMENTALES DE FÚTBOL NECESITAS VER EN NETFLIX?

1. “Capitanes del mundo” (2022)

Esta es la opción más efectiva para entender el Mundial más reciente. El documental tuvo acceso a los 32 equipos del torneo de Qatar y construye una visión global de la competencia que pocas producciones han logrado.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Netflix.

2. “El autobús: La huelga de la selección francesa” (2026)

Esta producción reconstruye la crisis del equipo galo en Sudáfrica 2010, cuando los jugadores se negaron a entrenar y el escándalo dominó los titulares del mundo entero.

Sin dudas, se trata de un episodio que sigue generando conversación entre los amantes del fútbol.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

3. “Diego Maradona” (2019)

Este documental toma los años del astro argentino en Nápoles como eje y construye un retrato donde el talento, la fama y el caos personal conviven en el mismo hombre.

Así, el proyecto usa material de archivo inédito para sostener uno de los perfiles más icónicos del deporte.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Netflix.

4. “Ronaldinho: The One and Only” (2026)

Esta serie combina imágenes de archivo con el presente del astro brasileño, reviviendo triunfos, tropiezos y los giros más inesperados de una carrera irrepetible.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

5. “Tetracampeones: Brasil volvió a creer” (2026)

La lista cierra con este documental que narra el viaje de Brasil al título de 1994, narrado con entrevistas y material filmado por los propios jugadores durante el torneo.

¿Cómo verlo? Con una suscripción activa a Netflix.

El documental "Tetracampeones: Brasil volvió a creer" narra la inmensa presión social y el viaje de la selección brasileña para romper una dolorosa racha de más de dos décadas sin coronarse campeones mundiales (Foto: Netflix)